Le Dow Jones atteint un niveau record, Wall Street saluant le discours de Jerome Powell

Indices en hausse: Dow 1,89 %; S&P 1,52 %; Nasdaq 1,88 %

Les traders considèrent désormais qu'il y a près de 90 % de chances que les taux d'intérêt soient abaissés en septembre

Le S&P 500 met fin à une série de cinq jours de baisse

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Ajoute les mouvements individuels des actions, les gagnants et les perdants, les données sur les volumes) par Shashwat Chauhan, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

Les principaux indices de Wall Streetont terminé en hausse vendredi, le Dow Jones atteignant un record de clôture, les investisseurs s'étant rués sur les actions après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a fait allusionà une réduction des taux d'intérêt à court terme lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Sescommentaires ont ouvert la voie à une réductionpotentielle des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, bien que Jerome Powell ait souligné l'importance des données relatives à l'emploi et à l'inflation attendues avant cette date.

"Powell a fait ce que les banquiers centraux font le mieux à Jackson Hole: il a laissé la porte ouverte", a déclaré Nigel Green, directeur général du groupe deVere. "Une baisse en septembre rassurerait les ménages et les entreprises sur le fait que la banque centrale ne dort pas au volant. Retarder ne fait qu'augmenter les chances d'un atterrissage plus difficile"

Les traders ont augmenté les paris sur une baisse des taux en septembre après les commentaires de Jerome Powell, plaçant maintenant près de 90 % de chances d'une réduction, contre environ 75 % avant les remarques de Jerome Powell.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 846,24 points, soit 1,89 %, pour atteindre 45 631,74, dépassant son dernier record de clôture du 4 décembre 2024 . Le S&P 500 .SPX a gagné 96,74 points, soit 1,52 %, à 6 466,91 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 396,22 points, soit 1,88 %, à 21 496,54.

Dixdes 11 sous-secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD étant celui qui a le plus progressé, avec un gain de 3,18%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé de 2,7%, tandis que la plupart des actions de croissance des mégacapitalisations ont également bondi. Tesla TSLA.O a mené les gains avec 6,2%.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a bondi de 4,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'année.

Avec les gains enregistrés vendredi, le S&P 500 a mis fin à une série de cinq jours de pertes, après qu'une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a mis les actions américaines sous pression cette semaine.

Sur la semaine, le S&P et le Dow Jones ont terminé en hausse, tandis que le Nasdaq a baissé de 0,6 %, les investisseurs ayant vendu cette semaine des valeurs technologiques de premier plan pour se tourner vers des valeurs moins chères.

Les actions américaines ont fortement rebondi depuis les plus bas d'avril, lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces de tarifs douaniers du président Donald Trump. Récemment, les indices ont retrouvé des niveaux record.

Une série de bénéfices solides, l'optimisme concernant les accords commerciaux et les chances croissantes de réduction des taux d'intérêt ont été parmi les principaux moteurs de la hausse, bien que certaines inquiétudes persistent.

"Les investisseurs applaudissent les commentaires de Jerome Powell comme s'il s'agissait du début d'une parade de réduction des taux d'intérêt. Mais une seule baisse ne fera pas bouger l'aiguille des dépenses de consommation. La grande question est de savoir si cela marque un véritable tournant dans la politique de la Fed - ou si la hausse des tarifs douaniers la forcera à freiner avant même que ce changement ne commence", a déclaré Zak Stambor, analyste principal pour la vente au détail et le commerce électronique chez Emarketer.

Plus tôt dans la journée, UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, pariant sur la solidité des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs en hausse, Intel a gagné 5,5 %, la Maison Blanche devant annoncer vendredi l'acquisition d'une participation de 10 % dans l'entreprise. Coinbase

COIN.O a également grimpé de 6,5 %, les investisseurs s'étant rués sur les actions liées aux cryptomonnaies après le discours de Jerome Powell.

Intuit INTU.O a chuté d'environ 5 % après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 3 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives conformes pour le trimestre en cours.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 9,43 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 590 nouveaux plus hauts et 42 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 166 nouveaux sommets et 47 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 17,93 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 17,08 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.