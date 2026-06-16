Le Dow Jones atteint un niveau record alors que le pétrole recule ; SpaceX s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,87%, le S&P en baisse de 0,17%, le Nasdaq en baisse de 0,51%

* SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon

* Les investisseurs se concentrent sur la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Qualcomm en hausse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

L'indice Dow Jones Industrial Average a atteint mardi un record intrajournalier alors que les cours du pétrole continuaient de baisser dans un contexte d'optimisme autour d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que SpaceX a dépassé la capitalisation boursière d'Amazon pour devenir la cinquième entreprise américaine la plus valorisée.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont grimpéde plus de 10%, permettant au géant de l’IA et des fuséesde dépasser la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et même de devancer brièvement Microsoft MSFT.O , alors que son ascension fulgurante après son introduction en bourse se poursuivait.

De manière générale, les investisseurs se sont tournés vers des secteurs sensibles à la conjoncture économique, tels que la finance et l’industrie, tout en se débarrassant des valeurs technologiques, après que l’annonce d’un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient a apaisé les craintes concernant l’inflation et un éventuel ralentissement de la croissance économique.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,5%, tandis que le secteur financier .SPSY a progressé de 1,6%.

L'action JPMorgan Chase JPM.N a grimpé de 3,7%, tandis que celle de Bank of America BAC.N a progressé de 2%.

L’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran en février.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont chuté de plus de 5% malgré les doutes concernant cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu’il faudrait plusieurs semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d’Ormuz.

La flambée des prix de l’énergie a fait craindre que les grandes banques centrales ne relèvent leurs taux d’intérêt pour juguler l’inflation.

Les investisseurs s’attendent largement à ce que la Réserve fédérale maintienne mercredi ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,50 à 3,75% , même s’ils suivront de prèsles commentaires du nouveau président de la Fed, Kevin Warshsur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

"La Fed s’exprimera demain. Personne ne s’attend vraiment à grand-chose, mais avec le nouveau président de la Fed, les gens ont surestimé le risque d’une hausse des taux", a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

"Ils pourraient bien constater que ce président de la Fed va probablement maintenir le statu quo et ne pas relever les taux. Ce serait donc très bénéfique pour certains secteurs du marché."

À 11h58 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 445,50 points, soit 0,87%, à 52.115,23. Le S&P 500 .SPX a perdu 13,31 points, soit 0,17%, à 7.541,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 134,95 points, soit 0,51%, à 26.548,74.

L'inflation, en particulier, reste bloquée à plus d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Fed, et l'analyse de Kevin Warshquant à la probabilité et au moment de son recul constituera une première étape clé dans l'évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, tout en estimant à 42% la probabilité d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action Olin OLN.N a chuté de 6,4% après que le fabricant de produits chimiques a annoncé son intention d'acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars. L'action Huntsman a plongé de 16,9%, l'offre s'inscrivant en décote par rapport au dernier cours du titre.

Yum Brands YUM.N a progressé de 2,2% après que la chaîne de restauration rapide a annoncé qu’elle vendrait sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors qu’elle est confrontée à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,24 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,31 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 69 nouveaux plus hauts et 88 nouveaux plus bas.