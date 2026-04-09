Le dollar se stabilise, mais peine à rebondir alors que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran maintient les marchés dans l'expectative

euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)

par Satoshi Sugiyama et Alun John

Un calme fragile régnait sur les marchés des devises jeudi, les traders gardant les yeux rivés sur la question de savoir si le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tiendrait, un jour après que son annonce ait fait chuter le dollar sur toute la ligne.

L'accord semblait être sur la glace , alors qu'Israël bombardait de nouvelles cibles au Liban, et qu'il n'y avait aucun signe que l'Iran avait levé son blocus du détroit d'Ormuz, qui a causé la pire perturbation de l'approvisionnement mondial en énergie de l'histoire .

Les négociateurs iraniens devaient se rendre plus tard dans la journée de jeudi au Pakistan pour les premiers pourparlers de paix de la guerre, mais Téhéran a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord tant qu'Israël frapperait le Liban.

Le président Donald Trump a déclaré que tous les navires, avions et personnels militaires américains resteraient en place à l'intérieur et autour de l'Iran jusqu'à ce que ce pays se conforme pleinement à un accord.

L'incertitude a laissé les marchés des changes sur le qui-vive.

L'euro était en hausse de 0,16 % à 1,1680 $. Il avait gagné 0,6% mercredi, mais a reculé en fin de journée après avoir touché un plus haut d'un mois à 1,1721 $ plus tôt dans la session. EUR=

La livre sterling était également en hausse de 0,1% à 1,341 $, après avoir gagné 0,77% mercredi, mais en recul par rapport à son plus haut niveau de 1,348 $. GBP=

Dans le même temps, le yen japonais a perdu un peu de terrain, avec un dollar en hausse de 0,17% à 158,88 yens, après être brièvement passé sous la barre des 158 yens mercredi. JPY=

Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, "l'ensemble du cessez-le-feu reste fragile", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA chez MUFG. Mais, a-t-il ajouté, "si le dollar américain a rebondi, les mouvements en général ont été modestes".

Selon lui, le fait que les négociations prévues au Pakistan se poursuivent empêche toute reprise des mouvements de mercredi.

Il y a également quelques données économiques dans le monde, mais elles sont d'une importance secondaire par rapport aux titres de la guerre.

La confiance des consommateurs japonais s'est détériorée en mars pour la première fois en trois mois, selon une enquête gouvernementale, ce qui s'ajoute à une récente série de données indiquant que la guerre au Moyen-Orient pourrait avoir un impact économique, ce qui compliquerait la décision de la Banque du Japon d'augmenter ses taux d'intérêt. Le yen a peu réagi à ces données.

S'exprimant devant le parlement, le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a déclaré que les taux d'intérêt réels étaient clairement négatifs et que les conditions financières du pays restaient accommodantes.

Les États-Unis doivent publier jeudi les données relatives aux dépenses personnelles et à l'indice PCE pour le mois de février, mais comme ces données couvrent la période précédant la guerre, il est peu probable qu'elles aient un effet majeur sur les marchés.

Les autres devises sont restées globalement stables. Le franc suisse était un peu plus ferme à 0,7901 franc pour un dollar et stable par rapport à l'euro à 0,9235 franc pour la monnaie commune. CHF= EURCHF=

Le dollar australien AUD= est resté stable à 0,7045 dollar.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))