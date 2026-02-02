Le dollar se raffermit grâce aux flux de valeurs refuges et à la solidité des données américaines

par Laura Matthews et Samuel Indyk

Le dollar s'est globalement renforcé contre les principales paires lundi, alors que la chute des métaux précieux a déclenché une fuite vers la sécurité et que les investisseurs continuent de réfléchir à ce que pourrait être une Réserve fédérale sous la direction de Kevin Warsh .

Le billet vert s'est encore raffermi après que les données manufacturières américaines ont montré un retour à la croissance en janvier , bien que les tarifs douaniers aient augmenté les prix des matières premières et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement.

"Il y a une fuite lente vers la sécurité sur les marchés des devises, entraînée par l'implosion de la semaine dernière dans le complexe des métaux précieux", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Nous assistons à une légère révision à la hausse des attentes en matière de croissance et de politique aux États-Unis après que l'activité manufacturière s'est accélérée bien plus que prévu en janvier, ce qui suggère que l'économie continue de résister au chaos politique. Les risques pour le dollar sont orientés à la hausse."

Les monnaies liées aux matières premières ont été les plus touchées par les pressions à la vente dans ce qui semble être un début de semaine nerveux, rempli de réunions de banques centrales et de données économiques de premier plan, ainsi que d'une élection au Japon.

Le yen JPY= est revenu sur le devant de la scène, après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a évoqué les avantages d'un yen plus faible dans un discours de campagne en fin de semaine, sur un ton en désaccord avec son ministère des finances qui a travaillé pour endiguer les baisses du yen.

LE CHOIX DE LA FED A STIMULÉ LE DOLLAR VENDREDI

Le dollar s'est redressé vendredi après que le président américain Donald Trump a nommé Warsh comme prochain président de la Fed. Les analystes estiment que M. Warsh sera moins enclin à préconiser des baisses de taux rapides et généralisées que d'autres candidats qui étaient en lice, bien qu'il ait semblé plus dovish que l'actuel président Jerome Powell.

Contre un panier de devises, le dollar =USD était en hausse de 0,42% à 97,555.

Les prix du marché restent pour deux réductions de taux de la Fed cette année, avec un mouvement considéré comme improbable jusqu'en juin, lorsque Warsh serait président si confirmé par le Sénat. 0#USDIRPR .

L'euro EUR= s'est confortablement éloigné du niveau de 1,20 $ et a baissé de 0,42 % à 1,1801$, tandis que la livre sterling GBP= a baissé de 0,26 % à 1,3650$. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux directeurs lors de l'annonce de leurs dernières décisions jeudi.

LES MONNAIES DES MATIÈRES PREMIÈRES SONT FAIBLES

Les devises des économies les plus exposées aux prix des matières premières et au sentiment de risque ont été faibles lundi.

Le dollar australien AUD= a baissé de 0,14% à 0,6949$, avant la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux mardi, même si l'on s'attend à ce qu'elle annonce une hausse.

Le dollar kiwi NZD= a baissé de 0,32% à 0,5999 dollar, tandis que le dollar canadien CAD= s'est affaibli de 0,38% à 1,367 dollar canadien.

AFFAIBLISSEMENT DU YEN

Face au yen japonais , le dollar a progressé de 0,57% à155,66 lundi, en raison des prévisions selon lesquelles le parti de Takaichi est susceptible deremporter une victoire écrasante lors des prochaines élections à la chambre basse.

Un sondage réalisé par le journal Asahi a indiqué que le Parti libéral-démocrate estsusceptible de dépasser largement une majorité de 233 sièges sur 465 à la chambre basse.

"Au cours du week-end, Takaichi a semblé parler du yen à la baisse, reconnaissant certains de ses avantages, en particulier à la lumière des tarifs douaniers américains", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

Les investisseurs ont vendu le yen et les obligations d'État japonaises à l'approche de l'élection, car ils s'attendent à une politique fiscale plus expansionniste si Mme Takaichi remporte un mandat fort, et à ce que les réductions d'impôts proposées par son parti pèsent encore plus sur les finances publiques déjà tendues.

Néanmoins, le yen en difficulté a trouvé un plancher récemment, les traders restant attentifs à la perspective d'une intervention coordonnée des États-Unis et du Japon sur le marché des changes après que les discussions sur les contrôles de taux des deux côtés à la fin du mois dernier ont fait grimper la monnaie.

