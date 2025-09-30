 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le dollar reste largement en tête des monnaies les plus échangées, selon la BIS
information fournie par AOF 30/09/2025 à 16:44

(AOF) - Selon une enquête de la BIS (Bank for International Settlements), les échanges sur les marchés des changes et des dérivés de taux d’intérêts de gré à gré ont atteint 9 600 milliards de dollars par jour en avril 2025, soit une hausse de 28 % par rapport à 2022. Toujours selon cette enquête qui paraît tous les trois ans, le dollar américain a conservé sa place de devises la plus négociée. L’euro était en deuxième position, suivi du yen japonais. Enfin, au niveau des places, le Royaume-Uni est resté le premier marché de change mondial avec 38 % du chiffre d’affaires total.

Devises
