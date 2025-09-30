Le dollar reste largement en tête des monnaies les plus échangées, selon la BIS

(AOF) - Selon une enquête de la BIS (Bank for International Settlements), les échanges sur les marchés des changes et des dérivés de taux d’intérêts de gré à gré ont atteint 9 600 milliards de dollars par jour en avril 2025, soit une hausse de 28 % par rapport à 2022. Toujours selon cette enquête qui paraît tous les trois ans, le dollar américain a conservé sa place de devises la plus négociée. L’euro était en deuxième position, suivi du yen japonais. Enfin, au niveau des places, le Royaume-Uni est resté le premier marché de change mondial avec 38 % du chiffre d’affaires total.
A lire aussi
-
Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mardi être visé par une enquête de la Commission européenne, celle-ci précisant qu'un éventuel abus de position dominante était examiné. "Sanofi confirme que des représentants de la Commission européenne se sont ... Lire la suite
-
La cour d'assises du Tarn a plongé mardi dans l'intimité de la famille élargie de Delphine et Cédric Jubillar, en écoutant les témoignages des frères et soeur de la disparue et les réponses que le peintre-plaquiste, accusé d'avoir tué son épouse, leur a apportées. ... Lire la suite
-
(AOF) - Conformément à son modèle d’affaires dans les renouvelables, TotalEnergies annonce la finalisation de la cession de 50% d’un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France à un fonds d’investissement géré par Eiffel Investment Group. Cette transaction ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 30 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer