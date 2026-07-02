Le dollar recule tandis que le yen s'apprécie à l'approche de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; les actions des fabricants de puces électroniques sont en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient de chiffres de l'emploi solides qui pourraient favoriser des hausses de taux

* Les chiffres de l'emploi sont au centre des préoccupations des investisseurs; les économistes tablent sur une hausse de 110 000 emplois

* Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, apaisant les craintes inflationnistes

* Le dollar/yen recule de 1 % à 161 yens pour un dollar, tandis que l'euro/dollar progresse de 0,3 %

* Les fabricants de puces coréens en difficulté après la chute de leurs homologues américains pendant la nuit

(Mise à jour en début d'après-midi en Europe) par Alun John et Stella Qiu

Le dollar s'est affaibli jeudi dans l'attente des chiffres de l'emploi américain, qui pourraient soit confirmer, soit remettre en cause les anticipations du marché concernant une hausse des taux d'intérêt de la Fed cette année, tandis que les cours du pétrole ont de nouveau reculé et que les actions des fabricants de puces électroniques ont connu des difficultés après un trimestre exceptionnel.

Les taux du marché monétaire reflètent actuellement l’anticipation d’une hausse des taux d’ s de la Réserve fédérale américaine d’ici octobre et une probabilité d’environ 40 % d’une deuxième hausse d’ici la fin de l’année.

Si les chiffres de l’emploi américain, attendus ce jeudi en raison du jour férié de vendredi (Jour de l’Indépendance), s’avèrent très solides, cela renforcerait ces anticipations et ferait probablement remonter les rendements américains et le dollar, tandis que des chiffres plus faibles pourraient remettre en cause ces anticipations du marché.

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une création de 110 000 emplois pour le mois de juin. Mais les prévisions varient considérablement, allant de 25 000 à 200 000 créations d’emplois, ce qui laisse entrevoir de fortes chances de surprise. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %.

Ces données seront suivies d’aussi près à Tokyo qu’à Washington, alors que le yen oscille autour de son plus bas niveau depuis 40 ans face à la devise américaine, ce qui incite les opérateurs à se préparer à une éventuelle intervention des autorités japonaises pour soutenir leur monnaie.

Signe de ces inquiétudes, le yen a bondi brusquement de s en début de séance européenne jeudi, entraînant le dollar à la baisse d’environ 1 % pour s’établir juste en dessous de 161 yens. JPY= Il s’établissait en dernier à 161,35 yens.

Les raisons de ce mouvement n’étaient pas immédiatement claires, mais les analystes ont estimé qu’il était plus modéré qu’après les interventions précédentes.

« Si cela a été provoqué par une intervention, le mouvement a été modeste. Le gouvernement japonais a peut-être intervenu sur le marché au cas où les chiffres de l’emploi américain seraient solides. Je pensais que le gouvernement interviendrait lorsque le yen tomberait au niveau de 163-164 », a déclaré Takeshi Ishida, stratège à la Kansai Mirai Bank.

« L’intervention serait plus efficace (si) les chiffres de l’emploi aux États-Unis s’avéraient faibles, car il serait alors difficile pour la Fed de justifier une hausse des taux. »

Le dollar a également reculé face à d’autres devises, les opérateurs cherchant à ajuster leurs positions avant la publication des chiffres. L’euro a progressé de 0,3 % à 1,1417 dollar, et la livre sterling a gagné 0,46 % à 1,3329 dollar.

EUR= GBP= Le yen s’est apprécié tant face à l’euro qu’à la livre sterling. EURJPY= GBPJPY= FRX/

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 2 points de base, à 4,99 %. US10YT=RR

LES FABRICANTS DE PUCES EN BAISSE

Les actions ont été sous pression jeudi, les fabricants de puces électroniques étant particulièrement visés, bien qu’ils aient enregistré des gains spectaculaires.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 7,8 %, prolongeant la baisse de 2 % enregistrée mercredi, après une hausse vertigineuse de 68 % au deuxième trimestre, portée par l'explosion de la demande de puces mémoire liée à l'intelligence artificielle. SK Hynix 000660.KS a plongé de 14 % et Samsung

005930.KS a chuté de 9 %. .KS

Cette baisse fait suite à un recul de 6 % des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs mercredi, même si, dans ce cas précis, elle intervenait après une hausse de 87 % au deuxième trimestre. .SOX

« La chute des valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs aujourd’hui s’explique davantage par les répercussions de Wall Street », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG, ajoutant que les prises de bénéfices semblaient en être le principal facteur.

« À cela s’ajoute l’information selon laquelle Apple aurait pris contact avec des fabricants chinois de mémoire soumis à des restrictions pour des appareils destinés au marché chinois, ce qui représente une menace sur les prix pour les acteurs coréens et japonais en place. »

On observe également un certain rééquilibrage, les investisseurs profitant du début du nouveau trimestre pour réajuster leurs positions.

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont restés stables, et l’Europe, moins exposée aux valeurs technologiques, a résisté à la tendance, l’indice de référence général progressant de 0,5 %, bien que les valeurs technologiques aient reculé de près de 2 %.

.SX8P .STOXX .EU

La poursuite de la baisse du prix du pétrole a soutenu les actions européennes non technologiques.

Le Brent a atteint son plus bas niveau depuis quatre mois,

LCOc1 reculant de 1,2 % à 70,7 dollars le baril, alors que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l’Iran s’étaient bien déroulés au Qatar et que davantage de pétroliers avaient transité par le détroit d’Ormuz.

O/R

L’or a rebondi de 0,8 % à 4 064 dollars l’once après une baisse de 14 % au deuxième trimestre. GOL/