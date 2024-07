Le dollar progresse contre le yen en fin de semaine

(AOF) - La devise américaine affiche sa deuxième séance de hausse contre le yen, gagnant 0,08% à 157,473 yens. Sur la semaine, elle a cependant baissé de 0,20%, sachant qu'elle avait nettement reculé jeudi et vendredi de la semaine passée grâce à une inflation américaine plus faible que prévu. Une intervention des autorités japonaises sur le marché des changes avait aussi été évoquée. Pour MUFG, le repli du yen aujourd'hui a deux origines.

" Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a invité son collègue Kono Taro à être plus prudent lorsqu'il parle du yen ", explique le spécialiste. Lors de sa conférence de presse régulière, il a déclaré : "J'aimerais qu'il fasse attention à ce qu'il dit, étant donné que les commentaires pourraient avoir des effets inattendus sur le marché", rapporte MUFG.

Le yen a également été pénalisé par une inflation un peu plus faible que prévu en juin. Elle est ressortie à 2,8% en rythme annuel pour le deuxième mois d'affilée, soit sous le consensus Bloomberg de 2,9%. Sa version core est passée de 2,5% à 2,6% entre mai et juin, mais le marché ciblait 2,7%.