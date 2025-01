"Le dollar pourrait retrouver ses récents sommets au premier semestre 2025"(J. Safra Sarasin)

Cependant, poursuit J. Safra Sarasin, "la dynamique des changes restera fortement influencée par la rhétorique des tarifs douaniers au cours des prochains mois, ce qui laisse penser que le dollar pourrait retrouver ses récents sommets au cours du premier semestre 2025".

(AOF) - "Le président Trump a signé un grand nombre de décrets au cours de sa première semaine au pouvoir. La plupart des décrets adoptés relatifs à la politique économique étaient prévu, à l'exception des droits de douane promis", signale J. Safra Sarasin. Par ailleurs, les premiers jours de Donald Trump au pouvoir ont également laissé des traces au niveau des changes. L'absence de tarifs douaniers rapides a entraîné une baisse du dollar américain, tandis que les volatilités implicites des options de change ont chuté pour la plupart des monnaies.

