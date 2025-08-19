Le dollar lâche du lest, plombé par les perspectives de baisses des taux américains

Le dollar recule mardi sous la perspective d'une reprise des baisses des taux américains, peu affecté par la rencontre entre les présidents américain et ukrainien. L'attention se porte surtout sur un colloque de banquiers centraux prévu dans la semaine.

( AFP / OZAN KOSE )

"L'indice du dollar a peu évolué" après l'entrevue à Washington lundi entre Donald Trump et son homologue Volodymyr Zelensky, sur un marché "prudemment optimiste" quant à d'éventuelles avancées diplomatiques, constate Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

Les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine n'ont pas été abordées et les garanties de sécurité évoquées pour Kiev restent encore floues. Mais le président américain doit entamer les préparatifs d'une rencontre entre M. Zelensky et Vladimir Poutine.

"Si les négociations aboutissent à une résolution du conflit en Ukraine, elles pourraient renforcer le soutien des devises européennes", souligne Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Les investisseurs se préparent surtout à une semaine cruciale avec le colloque annuel de la Réserve fédérale (Fed) qui réunit de nombreux banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming).

Le patron de la banque centrale américaine Jerome Powell s'exprimera vendredi à cette occasion et "pourrait fournir des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt", indique M. Munnelly.

Mercredi est aussi attendu le résumé ("minutes") de la dernière réunion de la Fed de juillet.

Malgré la récente envolée des prix à la production, le marché privilégie largement l'hypothèse d'une baisse de taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch.

Vers 10H55 GMT (12H55 à Paris), le billet vert se repliait de 0,23% face à la monnaie unique, à 1,1688 dollar pour un euro, et lâchait 0,13% à la livre, à 1,3523 dollar.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, "une récente série de données économiques plus solides que prévu a contribué à apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué de l'économie britannique", note M. Hardman.

D'après les analystes de la Deutsche Bank, la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de la Banque d'Angleterre cette année est temporairement "tombée à seulement 45% à un moment donné" lundi, signifiant qu'elle est "considérée comme peu probable".

Après un rebond inattendu de l'inflation britannique en juin, les chiffres de juillet seront surveillés de près mercredi par le marché.

Les analystes s'attendent à ce que la hausse des prix accélère légèrement à 3,7% sur un an dans le pays, d'après le consensus établi par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

10H55 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1688 1,1661

EUR/JPY 172,60 172,45

EUR/CHF 0,9410 0,9415

EUR/GBP 0,8643 0,8635

USD/JPY 147,67 147,89

USD/CHF 0,8051 0,8075

GBP/USD 1,3523 1,3504