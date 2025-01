Le dollar en légère baisse après l'inflation américaine

(AOF) - Vers 17h, le dollar perd 0,08% à 0,9620 euro après la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en décembre. L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en décembre en rythme annuel, conformément aux attentes, après 2,4% en novembre. La progression en rythme mensuel est de 0,3%, en ligne avec le consensus après 0,1% le mois précédent.

Dans sa version core, surveillée par la Fed, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% en rythme annuel comme prévu, et à 0,2% en rythme mensuel, identique au consensus.

Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la Fed, d'autant plus que l'inflation sous-jacente reste bloquée à 2,8%. L'inflation sous-jacente dans les services reste élevée, tandis que l'inflation des biens continue de baisser, ce qui complique la tâche de la Fed. Il est très probable que le pivot de la Fed n'intervienne pas avant longtemps", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, en réaction à cette publication.

De son côté, Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM" souligne que "la variation 6 mois annualisée du core PCE tombe à 2,3%, au plus bas depuis un an et désormais très près de la cible de la Fed".