Le dollar débute la semaine sur une note favorable avant la Fed

(AOF) - A un peu plus de 48 heures avant la décision de la Fed, le dollar progresse contre les principales devises. L'euro perd ainsi 0,16% à 1,1626 dollar. Le dollar gagne par ailleurs 0,39% à 155,843 yens. Le nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Fed mercredi semble déjà gravé dans le marbre. Les investisseurs attendent surtout de savoir si elle va adopter une stratégie "hawkish", Jerome Powell signalant une pause à court terme dans sa politique de baisse des taux, ou non.

En attendant, les rendements des taux longs continuent de progresser, en particulier en Europe. Le rendement du 10 ans allemand progresse de 6,9 points de base à 2,87%, soit son plus haut depuis la mi-mars.

"Les taux d'intérêt sont à un niveau approprié, et en l'absence de chocs majeurs, je m'attends à ce qu'ils y restent pendant un certain temps," a déclaré Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, dans un entretien accordé Bloomberg. Avant cependant d'ajouter "Les marchés comme les participants aux enquêtes anticipent que le prochain mouvement de taux sera une hausse, même si celle-ci n'est pas attendue dans l'immédiat."