 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,11
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le dollar canadien se renforce après les bons chiffres sur la croissance
information fournie par AOF 28/11/2025 à 16:42

(AOF) - Le dollar canadien s’est offert une belle hausse face à un panier de devises internationales importantes. A 16h30, il était en hausse de 0,57% face à la monnaie européenne et s’échangeait contre 0,618 euro, et il progressait de 0,47% face au dollar américain, à 0,716 dollar. Ce rebond est lié à la publication de données positives sur la santé économique du Canada. Le PIB du troisième trimestre a connu une croissance de 0,6%, contre une baisse de 0,5% sur les trois mois précédents.

Statistics Canada explique que cette amélioration est " principalement attribuable à la consolidation de la balance commerciale, les importations ayant reculé et les exportations ayant progressé légèrement ". Dans le détail, les importations de biens et services ont reculé de 2,2%, ce qui représente la baisse la plus marquée depuis le quatrième trimestre 2022. De leurs côtés, les exportations ont légèrement progressé de 0,2%.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank