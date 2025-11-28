Le dollar canadien se renforce après les bons chiffres sur la croissance

(AOF) - Le dollar canadien s’est offert une belle hausse face à un panier de devises internationales importantes. A 16h30, il était en hausse de 0,57% face à la monnaie européenne et s’échangeait contre 0,618 euro, et il progressait de 0,47% face au dollar américain, à 0,716 dollar. Ce rebond est lié à la publication de données positives sur la santé économique du Canada. Le PIB du troisième trimestre a connu une croissance de 0,6%, contre une baisse de 0,5% sur les trois mois précédents.

Statistics Canada explique que cette amélioration est " principalement attribuable à la consolidation de la balance commerciale, les importations ayant reculé et les exportations ayant progressé légèrement ". Dans le détail, les importations de biens et services ont reculé de 2,2%, ce qui représente la baisse la plus marquée depuis le quatrième trimestre 2022. De leurs côtés, les exportations ont légèrement progressé de 0,2%.