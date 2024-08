Le dollar bénéficie d'inscriptions au chômage plus faibles qu'anticipé

(AOF) - L'euro perd 0,37% à 1,0883 dollar en milieu d'après-midi à la faveur d'une baisse plus importante qu'anticipé des nombre d'inscriptions au chômage. Il s'élevait à 233 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 241 000 et après 250 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 249000. Cette statistique rassure - du moins temporairement - sur la santé de l'économie américaine après la grande peur de ces derniers jours à propos d'une possible récession.