Le distributeur indien de produits de beauté Nykaa multiplie par plus de trois ses bénéfices grâce à une forte demande de maquillage

Le bénéfice trimestriel du distributeur indien de produits de beauté Nykaa a plus que triplé vendredi, stimulé par une demande constante de produits de maquillage et de soins de la peau, ainsi que par de nouveaux liens avec des marques mondiales.

La société, connue officiellement sous le nom de FSN E-Commerce Ventures, a enregistré un bénéfice de 344,4 millions de roupies (3,9 millions de dollars)pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 100,4 millions de roupies il y a un an.

Les résultats trimestriels montrent que Nykaa se concentre davantage sur la rentabilité en redoublant d'efforts sur son cœur de métier, la beauté.

Cela s'est traduit par l' élargissement des partenariats stratégiques - y compris le déploiement mondial de Kay Beauty de Katrina Kaif et de Fenty Beauty de Rihanna - et l'expansion de sa présence hors ligne, ce qui lui a permis de devenir une plateforme complète de beauté et de style de vie.

Ces ajouts ont aidé Nykaa à répondre aux besoins du marché indien de la beauté et des soins personnels, d'une valeur de 28 milliards de dollars, qui est resté solide malgré un ralentissement plus général de la consommation.

Le chiffre d'affaires de l'activité beauté a augmenté de 25 % pour atteindre 21,32 milliards de roupies, soutenu par l'inclusion de marques haut de gamme telles que Chanel, la marque coréenne de soins de la peau Aesura et le fabricant d'écrans solaires Supergoop.

Les ventes de son secteur vertical de la mode, qui comprend des vêtements et des accessoires de marques telles que Victoria's Secret et Titan's TITN.NS Mia, ont augmenté de 21 %, ce qui a fait grimper le chiffre d'affaires global de 25 % à 23,56 milliards de roupies.

Nykaa a ajouté 19 magasins de produits de beauté au cours du trimestre, portant son nombre total à 265.

Les marges brutes ont augmenté pour atteindre 44,9 %, contre 43,8 % un an plus tôt, grâce à une plus grande attention portée aux offres haut de gamme. (1 $ = 87,8950 roupies indiennes)