Le distributeur Dollar Tree chute après que BMO l'ait rétrogradé à "sous-performance"

13 février - ** Les actions du distributeur à prix réduit Dollar Tree DLTR.O en baisse de 1,5 % à 126,49 $ avant la mise en marché

** BMO rétrograde la cote de la société à "sous-performance" de "performance du marché"; réduit la prévision à 95 $ de 110 $

** La nouvelle prévision représente une baisse de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la société manque d'investissements et ne se concentre pas sur l'offre d'une stratégie numérique convaincante, ce qui pourrait limiter la croissance des ventes au fil du temps

** Il ajoute que DLTR a potentiellement sous-estimé les désynergies, ce qui accroît le risque pour ses objectifs d'expansion des marges

** Sur les 28 sociétés de courtage qui suivent l'action, neuf la considèrent comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et sept comme "vendue"; leur prévision médiane est de 124,50 $ - données compilées par LSEG

** DLTR a augmenté de 64% en 2025