 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur de produits d'aménagement Home Depot dépasse les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidé par la résistance de la demande des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût effectuées par des clients au budget serré.

La plus grande chaîne de magasins de bricolage au monde a enregistré une hausse de 0,4 % de ses ventes comparables pour le trimestre clos le 1er février, alors que les analystes s'attendaient à une quasi-stagnation, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

HOME DEPOT
376,990 USD NYSE -1,38%
LOWE'S COM
274,435 USD NYSE -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank