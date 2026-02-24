Le distributeur de produits d'aménagement Home Depot dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidé par la résistance de la demande des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût effectuées par des clients au budget serré.

La plus grande chaîne de magasins de bricolage au monde a enregistré une hausse de 0,4 % de ses ventes comparables pour le trimestre clos le 1er février, alors que les analystes s'attendaient à une quasi-stagnation, selon les données compilées par LSEG.