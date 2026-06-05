Une semaine sur les marchés : le recap du 1er au 5 juin

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 1er juin

CAC 40 : -0,45%, à 8.146,59 points et 4,4 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a commencé la semaine et le mois en baisse, victime d'un basculement à la mi-journée à l'annonce d'un changement de ton au Moyen-Orient qui a fait remonter le pétrole. L'agence de presse iranienne Tasnim a en effet affirmé en cours de journée que Téhéran avait rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au Liban. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont aussi menacé d'ouvrir de "nouveaux fronts" face à l'offensive d'Israël au Liban.

Au palmarès des meilleures performances, Dassault Systèmes a fini en tête (+7,74% à 20,26 euros) bénéficiant d'un rebond technique après son dévissage de vendredi (-5,67%). Le marché a aussi été tiré par d'autres valeurs technologiques comme CapGemini (+7,01%, 109,10 euros).

Wall Street n'a pas fait preuve des mêmes doutes. La Bourse de New York a terminé sur un triple record, pour la quatrième séance d'affilée : le Dow Jones a gagné 0,09% à 51.078,88 points, le Nasdaq a avancé de 0,42% à 27.086,81 points et le S&P 500 a progressé de 0,26% à 7.599,96 points. L'appétit pour la tech semble devoir ne jamais se démentir. Le dernier coup d'accélérateur a été donné par l'annonce par Nvidia d'un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows pour moderniser les appareils à l'ère de l'IA. Le géant des puces, et première capitalisation mondiale, a gagné 6,26% à 224,36 dollars tandis que Microsoft s'est octroyé 2,28% à 460,52 dollars. Dans leur sillage, les fabricants d'ordinateurs Dell (+10,74%) et HP (+3,34%) ont terminé en nette hausse. D'autres grands noms du secteur technologique ont aussi profité de cet optimisme, comme Oracle (+9,87%) ou Micron (6,56%).

Valeurs en vue

Vusion domine les progressions du SBF 120 dans la foulée d'un relèvement d'analyste. Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation sur le titre du spécialiste des étiquettes électroniques de "neutre" à "surperformance" tout en abaissant son objectif de cours de 210 euros à 180 euros. Le titre, toujours très volatil, a grimpé de 9,54% sur la séance.

Mardi 2 juin

CAC 40 : +0,77%, à 8.209,9 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 termine la journée en progression, enthousiaste après plusieurs informations illustrant la dynamique de l'intelligence artificielle, à l'image de STMicroelectronics. Le groupe a ainsi flambé de 15,11% à 68,26 euros, après avoir relevé ses prévisions de revenus dans les centres de données grâce à une "demande soutenue" par l'IA, attendus désormais "à environ 1 milliard de dollars en 2026" contre "500 millions précédemment anticipés".

Le géant de l'IA Anthropic, qui développe Claude, a, lui, déposé lundi son projet de dossier d'introduction en Bourse, disant être désormais valorisé 965 milliards de dollars. Alphabet, la maison mère de Google, a de son côté annoncé une augmentation de capital de 80 milliards de dollars pour financer le développement de ses infrastructures d'IA.

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, parvenant à prolonger sa série de records avec l'optimisme sur la solidité de l'économie américaine, même en l'absence du soutien des grandes valeurs technologiques.

Outre-Atlantique, le Dow Jones a pris 0,45% à 51.307,79 points, le Nasdaq a grappillé 0,03% à 27.093,90 points et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,13% à 7.609,78 points.

Comme la veille, la place américaine a ouvert en petite baisse, avant de reprendre une direction haussière, sans éclat. Cette fois, le changement de tendance a été initié par le rapport JOLTS sur l'emploi du mois d'avril : le nombre d'offres d'emplois a atteint en avril un plus haut depuis novembre 2024, selon cet indicateur.

En parallèle, la séance a été mitigée pour le secteur technologique mais pas pour toutes les valeurs : le spécialiste des puces Marvell Technology s'est ainsi envolé de plus de 32% après des louanges de la part du patron de Nvidia Jensen Huang, selon qui Marvell est un maillon indispensable au développement des centres de données.

Valeurs en vue

Grosse correction pour le titre Abivax qui a chuté de plus de 40% en une séance. En cause, des données de phase avancée concernant son médicament expérimental contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans une étude de maintenance de 44 semaines, 50,8% des patients sous la dose de 25 mg et 51,3% sous la dose de 50 mg ont atteint une rémission clinique, contre 10,4% sous placebo. Les deux doses ont atteint l'objectif principal de l'essai, affichant des taux de rémission ajustés par rapport au placebo de 39,3% et 40,3% respectivement. Cependant, trois patients sous la dose de 50 mg ont présenté respectivement un cas de cancer de la prostate, un cas de cancer du sein et un cas de dysplasie colique. Abivax a indiqué dans son rapport sur l'étude, publié lundi, que les chercheurs considéraient ces cas comme sans rapport avec le traitement. Dans une note adressée aux investisseurs, les analystes de Jefferies ont déclaré que ces cas de cancer «remettaient en cause» leur thèse d'investissement, car ils risquaient de peser sur le sentiment du marché, quelle qu'en soit la raison. Abivax n'était pas immédiatement disponible pour commenter davantage les inquiétudes concernant les cas de cancer.

Mercredi 3 juin

CAC 40 : -0,71% à 8.150,42 points et 4,2 milliards d'euros échangés

La séance

Retour dans le rouge à Paris , la Bourse étant lestée par la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraînant une hausse des prix du pétrole et un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux. Les constructeurs automobiles s'affichent dans le rouge avec Renault (-2,71% à 27,26 euros) et Stellantis (-4,04% à 6,36 euros) en nette baisse. Le luxe a également flanché, avec Kering cédant 4,07% à 244,05 euros, LVMH en baisse de 2,98% à 460,85 euros et Hermès reculant de 2,46% à 1.564 euros. L'Oréal a aussi perdu 2,22% à 370,45 euros.

Valeurs en vue

Le titre de l'équipementier automobile Valeo a brutalement accéléré de plus de 18%, après des notes d'analystes ayant relevé son potentiel de croissance dans le refroidissement des centre de données pour IA. Dans sa dernière note, citée par Bloomberg, JP Morgan estime que Valeo "devrait tirer profit du développement de l'IA", grâce à "ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données". Les analystes de la banque rapportent un contrat en ce sens signé par le groupe à "225 millions d'euros" auprès d'un "client nord-américain", ne nécessitant "aucun investissement supplémentaire". Une autre note, publiée par Jefferies, a aussi souligné le "potentiel de croissance" dans la "gestion thermique des systèmes de stockage d'énergie par batterie et de centres de données".Ces perspectives pourraient "commencer à se concrétiser pour Valeo au cours de l'année à venir" et "laisser entrevoir un nouveau potentiel de réévaluation" de la valeur du titre, selon Jefferies.

Jeudi 4 juin

CAC 40 : +1,15% à 8.244,29 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a nettement progressé, portée par la baisse du pétrole et la revanche de deux valeurs anciennes de l'innovation, qui ont profité d'un coup de semonce sur l'intelligence artificielle à New York. Capgemini (services numériques, +6,61% à 104,20 euros) et Dassault Systèmes (logiciels, +5,94% à 20,16 euros) ont réalisé la meilleure performance du jour.

Vers 19H30, le Brent de la mer du Nord, référence en Europe reculait malgré tout fortement (-3.23%) à 94,65 dollars le baril. La baisse du WTI américain était encore plus accentuée (-3,80% à 92.37 euros).

‌La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé. L'indice Dow Jones a gagné 1,73%, à 51.561,93 points. Le S&P 500, plus large, a pris 0,41%, à 7.584,31 points. Le Nasdaq Composite a ⁠reculé de son côté de 0,09%, à 26.830,96 points. Le Dow Jones a signé un ‌record de clôture, soutenu par les gains des secteurs des soins de santé et des finances.

Valeur en vue

Broadcom a cédé 12,59% sur la journée, le fabricant américain de semi-conducteurs ayant publié des résultats trimestriels inférieurs ​aux prévisions et déçu les attentes concernant l'intelligence artificielle (IA). Mercredi soir, le groupe a fait d'un chiffre d'affaires ⁠de 22,19 milliards de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 22,27 milliards, et dit anticiper un chiffre d'affaires de 16 milliards pour les puces d'IA pour ⁠le trimestre en ‌cours, soit un peu moins que le consensus de 16,36 milliards. Si ⁠Hock Tan, le directeur général du groupe, a revu à la hausse ses prévisions de livraisons, ‌tablant désormais sur plus de 10 gigawatts de puces d'IA en 2027, il ⁠a confirmé l'objectif à long terme, à savoir 100 milliards ⁠de chiffre d'affaires dans ‌le domaine de l'IA. Matt Britzman, analyste actions chez ​Hargreaves Lansdown, souligne que la réception de ces résultats reflète "un cas classique où des attentes très élevées se heurtent à un marché en quête de perfection".

Vendredi 5 juin

CAC 40 :

La séance

Les principales Bourses européennes ouvrent dans le ‌rouge en début de séance vendredi, le pessimisme concernant la situation au Moyen-Orient prenant le dessus ​après que le Hezbollah a rejeté la trêve au Liban.

À Paris, le CAC 40 perd 0,01% à 8.243,40 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,34% et à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,22%.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse