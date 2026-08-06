Le distributeur de produits alimentaires US Foods Holding atteint un niveau record grâce à un trimestre très positif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** L'action du distributeur alimentaire US Foods Holding USFD.N a progressé jusqu'à 10 % à 110,09 dollars à la mi-journée

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis février 2026

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des restaurants indépendants

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 10,53 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 10,46 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 1,44 $, dépassant également les prévisions de 1,36 $

** La société réaffirme ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires net pour l’exercice 2026, comprises entre 4 % et 6 %

** À la clôture d'hier, l'action USFD affichait une hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année