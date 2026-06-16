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Le distributeur de matériel de plomberie Ferguson va retirer sa cotation secondaire à Londres
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de matériel de plomberie Ferguson Enterprises FERG.N FERG.L a annoncé mardi qu'il allait retirer sa cotation secondaire à la Bourse de Londres, achevant ainsi sa transition vers une cotation exclusivement nord-américaine.

La société, qui a transféré sa cotation principale de la Bourse de Londres à la Bourse de New York en 2022, a déclaré que cette annulation permettrait de réduire les coûts et de simplifier sa gouvernance.

* Le distributeur de matériel de plomberie a précisé que son retrait de la Bourse de Londres prendrait effet le 20 juillet, tandis que ses actions ordinaires seraient négociées pour la dernière fois le 17 juillet.

* La société s'attend à un impact minime pour les actionnaires détenant des actions ordinaires directement ou par l'intermédiaire de courtiers DTC.

* Ferguson a ajouté que la liquidité sur le NYSE avait largement dépassé celle du LSE, ce qui correspond à la logique de la société de se retirer de Londres au profit des marchés financiers américains, plus profonds.

* Ferguson prévoit actuellement que les accords existants relatifs aux certificats de dépôt britanniques (Depositary Interest) resteront en vigueur jusqu'au 29 janvier 2027 ou aux alentours de cette date.

* Cette décision ajoute Ferguson à un nombre croissant d’entreprises qui ont soit abandonné leurs projets de cotation à Londres, soit transféré leur marché principal à l’étranger, soit quitté la bourse afin de rechercher des valorisations plus élevées et des réserves de capitaux plus importantes ailleurs.

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