Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal nomme Max Tunnicliff directeur financier

Fastenal FAST.O a nommé lundi Max Tunnicliff au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre.

Il a précédemment occupé le poste de directeur financier pour la région Asie-Pacifique chez Whirlpool Corporation et, plus récemment, chez le fabricant d'appareils électroménagers Beko Europe.

Le mois dernier, la société a mis en garde contre une légère compression des marges au quatrième trimestre , en raison de la faiblesse de la demande industrielle aux États-Unis.