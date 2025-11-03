 Aller au contenu principal
Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal nomme Max Tunnicliff directeur financier
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 23:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fastenal FAST.O a nommé lundi Max Tunnicliff au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre.

Il a précédemment occupé le poste de directeur financier pour la région Asie-Pacifique chez Whirlpool Corporation et, plus récemment, chez le fabricant d'appareils électroménagers Beko Europe.

Le mois dernier, la société a mis en garde contre une légère compression des marges au quatrième trimestre , en raison de la faiblesse de la demande industrielle aux États-Unis.

Valeurs associées

FASTENAL
41,0400 USD NASDAQ -0,27%
