Le distributeur d'uniformes UniFirst bondit après l'offre d'achat de 5,2 milliards de dollars de Cintas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du distributeur d'uniformes UniFirst UNF.N font un bond d'environ 15 % à 195,50 $ dans les premiers échanges ** Cintas CTAS.O propose d'acquérir UNF dans le cadre d'une transaction évaluée à 5,2 milliards de dollars. ** Les actionnaires d'UNF recevront 275 $ par action dans le cadre d'une transaction en espèces, ce qui représente une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de l'action le 12 décembre lorsque l'offre a été faite

** L'offre est la dernière tentative de CTAS de conclure un accord après deux tentatives infructueuses dans le passé, alors qu'elle cherche à augmenter sa taille et à améliorer l'efficacité de ses services

** "Cintas a entrepris un travail considérable sur le plan réglementaire et reste confiante quant à la possibilité d'obtenir les approbations réglementaires", déclare la société

** A la dernière clôture, l'action UNF a légèrement baissé, tandis que CTAS a augmenté de ~3% depuis le début de l'année.