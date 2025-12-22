 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur d'uniformes Cintas fait une troisième offre pour UniFirst, pour un montant de 5,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 4, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 9, contexte et détails aux paragraphes 8, 10)

La société de vente d'uniformes Cintas CTAS.O a déclaré lundi qu'elle avait fait une nouvelle offre de 5,2 milliards de dollars pour racheter sa petite rivale UniFirst UNF.N , sa troisième tentative de conclure un accord, alors qu'elle cherche à augmenter sa taille et à améliorer l'efficacité de ses services.

Cintas a proposé 275 dollars par action UniFirst en espèces, ce qui représente une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de l'action le 12 décembre, date à laquelle l'offre a été faite par lettre.

UniFirst a accusé réception de l'offre le 16 décembre, mais "nous n'avons pas eu d'engagement substantiel depuis cette date", a déclaré Cintas.

Les actions d'UniFirst ont bondi de 15 % à 195,03 dollars dans les premiers échanges, tandis que les actions de Cintas sont restées pratiquement inchangées.

UniFirst n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette dernière offre fait suite à deux approches infructueuses, dont une plus tôt cette année qu'UniFirst a rejetée et que Cintas a ensuite retirée , ainsi qu'une offre initiale en 2022.

Bien que le prix reste inchangé par rapport à son offre de janvier, Cintas a déclaré qu'elle avait effectué un travail réglementaire approfondi et qu'elle était sûre d'obtenir les approbations nécessaires. La proposition comprend également une indemnité de résiliation de 350 millions de dollars si l'opération n'est pas approuvée.

La société Cintas, basée à Cincinnati et évaluée à environ 75 milliards de dollars, fournit des uniformes et des produits de première nécessité sur le lieu de travail. Elle a déclaré que le rapprochement permettrait à l'entreprise combinée d'avoir accès à plus d'un million de clients à travers les États-Unis et le Canada.

"Les commentaires récents du marché confirment que de nombreux actionnaires d'UniFirst, y compris plusieurs des plus grands investisseurs institutionnels de la société, reconnaissent la valeur qu'apporterait un regroupement et partagent notre conviction que nous sommes plus forts ensemble que séparément", a déclaré Todd Schneider, directeur général de Cintas.

L'opération sera financée par les liquidités disponibles, les lignes de crédit engagées et d'autres sources de financement, a ajouté Cintas.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette nouvelle offre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CINTAS
189,1850 USD NASDAQ +0,86%
UNIFIRST CORP
196,079 USD NYSE +15,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank