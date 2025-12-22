Le distributeur d'uniformes Cintas fait une troisième offre pour UniFirst, pour un montant de 5,2 milliards de dollars

(Mise à jour des actions au paragraphe 4, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 9, contexte et détails aux paragraphes 8, 10)

La société de vente d'uniformes Cintas CTAS.O a déclaré lundi qu'elle avait fait une nouvelle offre de 5,2 milliards de dollars pour racheter sa petite rivale UniFirst UNF.N , sa troisième tentative de conclure un accord, alors qu'elle cherche à augmenter sa taille et à améliorer l'efficacité de ses services.

Cintas a proposé 275 dollars par action UniFirst en espèces, ce qui représente une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de l'action le 12 décembre, date à laquelle l'offre a été faite par lettre.

UniFirst a accusé réception de l'offre le 16 décembre, mais "nous n'avons pas eu d'engagement substantiel depuis cette date", a déclaré Cintas.

Les actions d'UniFirst ont bondi de 15 % à 195,03 dollars dans les premiers échanges, tandis que les actions de Cintas sont restées pratiquement inchangées.

UniFirst n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette dernière offre fait suite à deux approches infructueuses, dont une plus tôt cette année qu'UniFirst a rejetée et que Cintas a ensuite retirée , ainsi qu'une offre initiale en 2022.

Bien que le prix reste inchangé par rapport à son offre de janvier, Cintas a déclaré qu'elle avait effectué un travail réglementaire approfondi et qu'elle était sûre d'obtenir les approbations nécessaires. La proposition comprend également une indemnité de résiliation de 350 millions de dollars si l'opération n'est pas approuvée.

La société Cintas, basée à Cincinnati et évaluée à environ 75 milliards de dollars, fournit des uniformes et des produits de première nécessité sur le lieu de travail. Elle a déclaré que le rapprochement permettrait à l'entreprise combinée d'avoir accès à plus d'un million de clients à travers les États-Unis et le Canada.

"Les commentaires récents du marché confirment que de nombreux actionnaires d'UniFirst, y compris plusieurs des plus grands investisseurs institutionnels de la société, reconnaissent la valeur qu'apporterait un regroupement et partagent notre conviction que nous sommes plus forts ensemble que séparément", a déclaré Todd Schneider, directeur général de Cintas.

L'opération sera financée par les liquidités disponibles, les lignes de crédit engagées et d'autres sources de financement, a ajouté Cintas.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette nouvelle offre.