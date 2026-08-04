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Le distributeur alimentaire Sysco prévoit de solides résultats annuels grâce à une demande qui résiste bien
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 3, graphique)

Sysco SYY.N a annoncé mardi des prévisions de résultats annuels solides après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels, grâce à une amélioration des commandes des clients malgré l’incertitude macroéconomique et une épidémie de cyclosporiase aux États-Unis.

Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin, alors que l’inflation ralentissait et que les ménages les plus aisés continuaient à dépenser pour des activités non essentielles telles que les voyages et les sorties au restaurant, aidant ainsi les distributeurs alimentaires comme Sysco à relancer leurs ventes. Les actions de la société ont toutefois chuté d’environ 2 % en début de séance après que sa marge brute trimestrielle a reculé de 17 points de base à 18,7 %, la hausse du prix du carburant suite à la guerre américano-israélienne contre l’Iran ayant entraîné une augmentation des coûts des denrées alimentaires et du transport. Sysco, qui approvisionne les restaurants en produits alimentaires frais, avait fait l’objet d’une enquête le mois dernier après une épidémie, touchant plusieurs États, de cyclosporiase, une maladie parasitaire que les agences sanitaires américaines ont liée à de la laitue iceberg contaminée provenant du fournisseur californien Taylor Farms.

Sysco a déclaré le 16 juillet avoir suspendu la vente et la distribution de la laitue iceberg transformée par Taylor Farms et provenant du Mexique, après avoir appris qu'elle était potentiellement liée à l'épidémie. Les produits ont été rappelés le lendemain, sur instruction de Taylor Farms .

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 6 % à 7 % pour l’exercice 2027, contre des estimations des analystes de 5,12 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également une croissance du bénéfice par action ajusté comprise entre 9 % et 11 % pour l’année, contre des estimations de 7,52 %.

Le distributeur alimentaire a également annoncé de nouvelles mesures de réduction des coûts, qui devraient générer 100 millions de dollars d’économies nettes au cours de l’exercice 2027, lorsqu’elles seront combinées aux initiatives précédentes. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,7 % pour s'établir à environ 22,12 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 27 juin, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,8 % à 21,94 milliards de dollars. Sysco a annoncé un bénéfice par actionajusté trimestriel de 1,53 dollar, dépassant les estimations de 1,51 dollar.

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