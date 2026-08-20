Le distributeur alimentaire Sysco nomme deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration pour faire avancer sa transformation vers l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sysco SYY.N a annoncé jeudi avoir nommé deux nouveaux administrateurs possédant une expertise en intelligence artificielle et dans le secteur, tout en renforçant la supervision du conseil d'administration, alors que le distributeur alimentaire poursuit sa transformation axée sur l'IA.

Cette initiative intervient alors que les entreprises du secteur alimentaire et de la restauration adoptent de plus en plus d'outils d'IA pour améliorer la prévision de la demande, la gestion des stocks, la planification de la chaîne d'approvisionnement et le service client.

Voici les détails:

* Jason Murray, directeur général de la société de technologie logistique Shipium et ancien cadre chez Amazon, ainsi que Tom Ondrof, ancien directeur financier de la société de restauration Aramark ARMK.N , rejoindront le conseil d’administration le 1er septembre, portant ainsi le nombre d’administrateurs à 13.

* La société basée à Houston a également annoncé que son comité technologique avait été rebaptisé "Comité de la transformation de l'intelligence artificielle et de la technologie", dont Murray fera désormais partie.

* La société prévoit de réaliser 100 millions de dollars d’économies grâce à l’IA, à l’automatisation et à l’amélioration des processus au cours de l’exercice 2027, ce qui contribuera à une croissance du chiffre d’affaires de 6% à 7% et à une croissance du bénéfice par action ajusté de 9% à 11%, selon ses prévisions d’août.

* Sysco a indiqué que D.E. Shaw, actionnaire de longue date, soutenait ses initiatives en matière d’IA et prévoyait de participer à la levée de fonds destinée à financer l’acquisition prévue de Jetro Restaurant Depot .