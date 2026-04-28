Le distributeur alimentaire Sysco n'atteint pas les prévisions de ventes trimestrielles en raison du ralentissement de la demande en restauration

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Sysco SYY.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux prévisions des analystes , pénalisé par le ralentissement de la demande des restaurants en produits alimentaires emballés, ce qui a entraîné une baisse d'environ 3 % de son action en début de séance.

Le distributeur de produits alimentaires emballés et frais a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels, bien que la hausse des coûts et les primes de performance réduisent les marges , les consommateurs soucieux des prix réduisant leurs dépenses de restauration.

* Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 28 mars s'est établi à 20,52 milliards de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 20,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les volumes du service alimentaire local aux États-Unis ont augmenté de 3,3 %, tandis que les volumes totaux du service alimentaire aux États-Unis ont progressé de 2,3 %.

* Sysco a affiché un bénéfice ajusté de 94 cents par action, conforme aux attentes des analystes.

* La marge brute a augmenté de 31 points de base pour atteindre 18,6 %, grâce à la croissance des volumes, à l'optimisation de l'approvisionnement et aux mesures tarifaires, malgré une inflation des coûts des produits de 2,8 %, principalement dans les produits laitiers, la viande et les fruits de mer, a indiqué la société.

* Sysco a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année 2026, dans la fourchette haute de sa fourchette précédente de 4,50 à 4,60 dollars.

* En mars, la société a conclu un accord de 29 milliards de dollars pour racheter le fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot, dans le but d'étendre la présence du premier distributeur alimentaire américain auprès des restaurants indépendants sensibles aux prix.