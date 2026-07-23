Le distributeur alimentaire américain Albertsons recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

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23 juillet - ** L'action du distributeur alimentaire américain Albertsons ACI.N recule d'environ 14 % à 12,52 dollars en pré-ouverture ** La société révise à la baisse ses prévisions annuelles , confrontée à la prudence des consommateurs face à l’incertitude macroéconomique

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel à périmètre constant recule de 0,5 % à 1,5 %, contre une fourchette précédente allant d'une stagnation à une hausse de 1 %

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 1,75 $ et 1,85 $, contre une prévision antérieure de 2,22 $ à 2,32 $

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 24,94 milliards de dollars, contre des estimations de 24,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ACI annonce par ailleurs que sa directrice financière, Sharon McCollam, prévoit de prendre sa retraite dans le courant de l'année

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de près de 15 % depuis le début de l'année