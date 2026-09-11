Le discours du président Trump à la convention républicaine a attiré 2,5 millions de téléspectateurs sur Fox News

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par Aditya Soni

Le discours du président américain Donald Trump lors de la soirée d’ouverture de la convention républicaine des élections de mi-mandat a attiré environ 2,5 millions de téléspectateurs sur Fox News, selon les données de Nielsen, ce qui pourrait contredire son affirmation selon laquelle l’événement aurait « battu la NFL » lors de la soirée d’ouverture.

Fox News a été la seule grande chaîne câblée à diffuser intégralement le discours de Trump, qui a duré environ deux heures. La chaîne contrôlée par la famille Murdoch a enregistré en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs pendant le discours, devançant MS NOW (1 million) et CNN (441 000) sur la même tranche horaire.

Trump a profité, , de la convention pour appeler les électeurs à considérer les élections de mi-mandat de novembre comme un référendum à son sujet.

Il a exhorté les électeurs à « faire comme si j’étais sur le bulletin de vote » lors de ce rassemblement de deux jours qui a marqué le coup d’envoi de ce que les républicains espèrent être une campagne centrée sur Trump, visant à galvaniser la base du parti et à reproduire le taux de participation qui a permis ses victoires électorales de 2016 et 2024.

Dans un message publié jeudi sur Truth Social, Trump a déclaré que ce rassemblement était « bien plus grand, bien meilleur et bien plus important que quiconque n’aurait pu l’imaginer » et que « les chiffres globaux ont dépassé ceux de la NFL », sans préciser ni les chiffres ni la méthodologie utilisée.

La convention coïncidait avec le match d’ouverture de la saison de la NFL opposant les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les chiffres d’audience de ce match ne sont pas encore disponibles, mais la NFL a enregistré en moyenne environ 18 millions de téléspectateurs par match la saison dernière, et le match d’ouverture de l’année dernière avait attiré près de 28 millions de téléspectateurs.