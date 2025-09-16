Le dirigeant de LGES est optimiste quant à la capacité du fabricant de batteries à éviter les futurs raids de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le dirigeant des activités nord-américaines de LG Energy Solution a déclaré mardi que le fabricant de batteries était optimiste quant aux négociations sur les visas pour ses travailleurs, suite à un raid massif sur son usine en joint-venture avec Hyundai 005380.KS en Géorgie. "Nous sommes prudemment optimistes et pensons que ce genre de chose ne se reproduira pas", a déclaré Robert Lee, président de LG Energy Solution 373220.KS en Amérique du Nord. Le raid effectué au début du mois par les autorités américaines a conduit à l'arrestation d'environ 475 travailleurs et a retardé l'usine de batteries sur le site d'au moins deux à trois mois, a déclaré le directeur général de Hyundai la semaine dernière . Beaucoup de ces travailleurs sont rentrés en Corée la semaine dernière.

"Nous nous sentons vraiment mal pour tous nos travailleurs ainsi que pour nos sous-traitants qui sont venus ici pour installer des équipements et qui ont été détenus", a ajouté Robert Lee lors d'une conférence sur l'automobile à Détroit. Reuters avait précédemment rapporté que les travailleurs d'autres sites de production de LGES étaient rentrés chez eux après la descente de police en raison de problèmes de visas.

Robert Lee a réaffirmé ce que le directeur général de LGES avait déjà déclaré: la production dans l'ensemble de ses installations ne serait pas affectée de manière significative par ces changements.

"Nous devons essayer de trouver un plan qui fonctionne, quels que soient les différents scénarios. C'est ce que nous faisons", a déclaré Robert Lee en marge de l'événement. À la suite du raid, Washington et Séoul ont convenu de discuter de la création d'une nouvelle catégorie de visa pour les Coréens, a déclaré la ministre sud-coréenne des affaires étrangères, Cho Hyun.

Il est habituel pour les complexes automobiles de faire venir des masses de travailleurs pour installer des équipements, en particulier pour les usines de batteries, où les fournisseurs ont de l'expertise. Robert Lee s'est dit encouragé par les discussions entre les États-Unis et la Corée visant à améliorer la procédure d'approbation des visas.