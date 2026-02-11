Le dirigeant d'Instagram témoignera au tribunal sur la conception de l'application et la santé mentale des jeunes

Le dirigeant d'Instagram doit répondre pour la première fois à des questions devant un tribunal, mercredi, sur la question de savoir si la conception de l'application META.O , propriété de Meta, alimente une crise de la santé mentale chez les jeunes.

Adam Mosseri, le patron d'Instagram, témoignera à Los Angeles dans le cadre d'un procès sur ce que les plaignants appellent la "dépendance aux médias sociaux" chez les enfants et les jeunes adultes. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devrait également témoigner dans les semaines à venir.

L'affaire concerne une jeune femme de 20 ans qui a déclaré être devenue dépendante d'Instagram à un jeune âge en raison de son design qui attire l'attention, selon les documents déposés au tribunal.

L'issue de cette affaire influencera la manière dont les entreprises de médias sociaux répondront à des centaines de poursuites similaires aux États-Unis.

"Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ces allégations et nous sommes convaincus que les preuves démontreront notre engagement de longue date à soutenir les jeunes", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué avant le témoignage de Mosseri.

La Californienne a déclaré dans une déposition que la fonction de défilement "sans fin" d'Instagram la maintenait sur l'application et contribuait à son anxiété, selon les documents déposés au tribunal.

Le défilement sans fin est une fonction de conception dans laquelle le contenu se charge continuellement à mesure que l'utilisateur se déplace vers le bas de la page. L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré en janvier que cette fonction pouvait rendre plus difficile pour les enfants de "se désengager des appareils numériques".

Mosseri devrait être interrogé sur des documents internes de l'entreprise.

Les avocats des plaignants ont déclaré que ces documents montrent que l'entreprise était consciente des dommages causés aux enfants par l'utilisation d'Instagram. Les avocats ont fait référence à une étude récente de Meta qui, selon eux, a montré que les adolescents confrontés à d'autres difficultés dans leur vie étaient les plus susceptibles de devenir dépendants et que les parents n'avaient aucun contrôle significatif.

L'avocat de Meta a déclaré au tribunal que les discussions internes de l'entreprise avaient pour but de résoudre les problèmes et d'ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'exercer un meilleur contrôle.

L'accès des enfants aux médias sociaux est devenu un problème mondial. En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire l'utilisation des plateformes aux enfants de moins de 16 ans. L'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne et la France font partie des nombreux pays qui envisagent de prendre des mesures similaires .