Le directeur juridique de Coinbase, qui a mené la bataille des cryptomonnaies à Washington, va démissionner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précise que M. Grewal restera conseiller et conservera son siège au conseil d'administration de la société fiduciaire; ajoute les commentaires de Mme Abraham, des informations contextuelles sur les nouvelles fonctions, paragraphes 2-3 et 9-13)

* Molly Abraham remplacera M. Grewal au poste de directrice juridique, a indiqué Coinbase à Reuters

* M. Grewal restera conseiller chez Coinbase et membre du conseil d'administration de la société fiduciaire

* Coinbase nomme Ryan VanGrack vice-président et directeur des affaires générales

par Hannah Lang

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase COIN.O , quitte ses fonctions après six ans passés au sein de la plateforme américaine d’échange de cryptomonnaies, où il a mené à bien la défense de l’entreprise dans le cadre d’un procès majeur intenté par l’autorité américaine de régulation des marchés financiers et joué un rôle déterminant dans la campagne menée à Washington par le secteur des cryptomonnaies pour obtenir des politiques favorables à l’industrie.

Molly Abraham, vice-présidente des affaires juridiques de Coinbase, reprendra le poste de Paul Grewal avec le titre de directrice juridique, a indiqué la société à Reuters. Coinbase nomme également Ryan VanGrack, actuellement vice-président des affaires juridiques, au poste de premier vice-président et directeur des affaires générales de la société, a précisé Coinbase.

M. Grewal a d’abord annoncé son départ sur X. Il restera chez Coinbase en tant que conseiller et conservera son siège au conseil d’administration de la National Trust Company de Coinbase.

IMPORTANTE BATAILLE JURIDIQUE AVEC LA SEC Le mandat de M. Grewal chez Coinbase a été en partie marqué par une bataille juridique de plusieurs années contre la Securities and Exchange Commission (SEC), qui avait poursuivi Coinbase en justice en 2023 , alléguant que la société avait enfreint ses règles en facilitant les transactions de jetons cryptographiques qui, selon elle, auraient dû être enregistrés en tant que titres auprès de l’autorité de surveillance. Les experts juridiques considéraient cette affaire comme existentielle pour Coinbase et l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, qui cherchait depuis longtemps à échapper à la surveillance coûteuse de la SEC. L’agence, sous la présidence de Donald Trump — qui avait courtisé les cryptomonnaies pendant sa campagne électorale —, a classé l’affaire sans suite l’année dernière, ce qui a constitué une victoire majeure pour M. Grewal, Coinbase et l’ensemble du secteur.

Coinbase a été l’un des principaux défenseurs du secteur des cryptomonnaies, cherchant à obtenir des changements politiques à Washington afin de lui donner une base juridique solide, M. Grewal étant à l’avant-garde de ces efforts. Plus récemment, il avait également participé aux délibérations sur un projet de loi très attendu — baptisé “Clarity Act” — visant à établir une réglementation fédérale pour les cryptomonnaies. Ce projet de loi avait été bloqué pendant des mois par un différend entre les entreprises du secteur des cryptomonnaies et les banques, mais il a finalement été adopté par une commission clé du Sénat en mai.

“Après avoir contribué à l’introduction en bourse de l’entreprise, m’être battu contre la SEC et avoir remporté la victoire, nous avoir fait déménager du Delaware au Texas, avoir œuvré pour que le projet de loi CLARITY soit adopté, et bien plus encore — l’heure est venue pour moi de me lancer dans de nouvelles aventures”, a déclaré M. Grewal dans un message publié sur X.

Dans ses nouvelles fonctions, M. VanGrack travaillera en étroite collaboration avec le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, fervent défenseur du secteur qui s’est également personnellement impliqué dans la promotion de la loi “Clarity Act”.

CONSTRUIRE L’AVENIR DE COINBASE

M. VanGrack endossera un “rôle plus large, tant au sein de l’entreprise qu’à l’égard du public”, représentant Coinbase auprès des “principales parties prenantes et des décideurs politiques du monde entier”, a-t-il déclaré lors d’une interview.

L’entreprise doit se concentrer “sur les mesures permettant de lancer de nouveaux produits, d’étendre ses zones d’activité et de renforcer ses relations avec les gouvernements et ses partenaires à travers le monde”, a ajouté M. VanGrack.

Coinbase cherche à devenir une “plateforme de tout” en s’étendant au-delà des cryptomonnaies, notamment vers le trading boursier, les marchés de prédiction et les outils d’investissement basés sur l’intelligence artificielle.

“Ce qui m’enthousiasme le plus dans ce nouveau chapitre, c’est qu’il s’agit avant tout de développer nos produits… grâce à la voie ouverte par (Grewal)”, a déclaré Abraham lors d’une interview.