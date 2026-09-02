Le directeur général indien d'Hexaware, Srikrishna, démissionne ; un vétéran d'EXL est nommé pour lui succéder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des précisions tirées du paragraphe 3)

La société indienne de services informatiques Hexaware HEXW.NS a annoncé mercredi que Vivek Jetley, cadre supérieur chez EXL EXLS.O , société cotée au Nasdaq, prendrait la direction générale de l’entreprise à compter du 28 octobre.

La société a indiqué que Srikrishna Ramakarthikeyan avait démissionné de son poste de directeur général pour se consacrer à des projets personnels et qu’il quitterait ses fonctions le mois prochain. Il occupait ce poste depuis plus d’une décennie et avait également supervisé l’introduction en boursed’Hexaware

l’année dernière.

Cette démission intervient alors que les entreprises indiennes de services informatiques sont confrontées à un double coup dur: d’une part, les bouleversements liés à l’IA et, d’autre part, un contexte macroéconomique morose qui contraint les clients à revoir leurs dépenses technologiques à la baisse.

Hexaware, dixième entreprise informatique du pays en termes de chiffre d’affaires, a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour l’année civile 2026, les ramenant à une fourchette de 6 % à 7 %, contre une estimation précédente d’au moins 7,6 %, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels de juin.

M. Jetley rejoint Hexaware après avoir passé deux décennies chez EXL, où il occupait le poste de président et dirigeait les activités dans les secteurs de l’assurance, de la santé et des sciences de la vie.