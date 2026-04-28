Le directeur général du fonds souverain norvégien met en garde contre le risque de réaction négative si l'IA est uniquement utilisée pour supprimer des emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gwladys Fouche

Le directeur général du fonds souverain norvégien, qui pèse 2 200 milliards de dollars et est le plus important au monde, a exhorté mardi les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle pour « améliorer la situation de tous » et non pas simplement pour supprimer des emplois, avertissant que les licenciements risquaient d'alimenter une réaction hostile.

Ce fonds, qui investit les recettes pétrolières et gazières de la Norvège, est l'un des plus grands investisseurs mondiaux, détenant en moyenne 1,5 % de l'ensemble des actions cotées d'environ 7 200 entreprises à travers le monde, en plus d'autres actifs.

De grandes entreprises américaines ont annoncé des licenciements cette année, alors qu'elles rationalisent leurs opérations dans un contexte d'utilisation croissante des outils d'IA. Les inquiétudes grandissent quant au fait que l'IA pourrait entraîner un chômage de masse, ce qui incite les décideurs politiques à évaluer les conséquences économiques et politiques.

« Je suis surpris par ceux qui l'utilisent essentiellement pour réduire les coûts », a déclaré Nicolai Tangen lors d'un entretien dans les bureaux du fonds à Oslo. « Car les gens ne sont pas stupides. Ils ne souhaitent pas particulièrement se retrouver au chômage. Ce n'est donc pas une incitation à l'intégrer. »

« C'est ainsi que nous devrions également l'envisager en tant que société. Nous ne l'utilisons pas pour licencier des gens. Nous l'utilisons pour rendre les sociétés plus productives, plus efficaces, et pour améliorer le sort de chacun d'une manière plus social-démocrate. »

M. Tangen est un fervent défenseur de l’IA et a déjà déclaré qu’il ne prévoyait pas de licenciements au sein du fonds, où environ la moitié des 700 employés développent leurs propres outils d’IA .

« Pourquoi ne pas plutôt l'utiliser pour devenir plus productif et gagner des parts de marché? Vous allez accélérer et faciliter son adoption pour vous-mêmes... et vous allez faciliter les choses pour la société afin d'éviter un rejet total de quelque chose qui est vraiment, vraiment positif », a-t-il déclaré.

« L'EUROPE EST À L'OPPOSÉ DE LA TECHNOLOGIE »

L'Europe pourrait être un leader dans le domaine des applications d'IA si les dirigeants politiques diffusaient des messages plus clairs venant d'en haut, a déclaré M. Tangen, mais elle a encore un long chemin à parcourir.

« L’Europe est l’opposé de la technologie… car les grandes technologies se trouvent aux États-Unis », a-t-il déclaré. « L’Europe a beaucoup d’atouts. Nous sommes une population hautement qualifiée. Nous sommes très numérisés. Nous disposons d’une grande quantité de données. Et nous pourrions être à la pointe dans ce domaine si nous les utilisions à bon escient. »

Le fonds figure parmi les plus grands investisseurs européens, mais la part de la région dans le total de ses investissements a diminué, en partie parce que les entreprises européennes n’ont pas réussi à suivre la croissance fulgurante des entreprises technologiques américaines.

Selon les données du fonds, environ 24,8 % de ses investissements sont réalisés en Europe, contre 39 % il y a dix ans.

Au début de l’année, le fonds a exhorté l’Europe à « se ressaisir » pour unifier les marchés des capitaux, notamment en harmonisant les règles financières et d’entreprise et en favorisant la concurrence et l’innovation.

Depuis lors, M. Tangen a déclaré qu'il y avait eu quelques « attitudes constructives », mais a ajouté: « Je ne suis pas sûr qu'il se passe grand-chose ».

« Il y a tellement d’intérêts divergents, tellement de personnes au sein de groupes qui ont leurs propres intérêts en tête, et c’est probablement ce qui freine le développement », a-t-il déclaré, ajoutant que les retards rendraient les réformes plus difficiles.

PRESTATAIRES DE SERVICES

Certains responsables politiques norvégiens – mais pas les responsables du fonds ni le gouvernement – ont exprimé leur inquiétude face à la forte exposition du fonds aux États-Unis, qui représentent plus de la moitié de ses investissements, alors que l’administration Trump adopte une approche plus musclée pour affirmer la puissance américaine.

M. Tangen a déclaré qu’il serait favorable à un plus grand choix de prestataires de services mondiaux, soulignant qu’il existait peu d’alternatives aux entreprises américaines et, selon lui, aucune option européenne à l’heure actuelle.

Pour des raisons de coût et d’efficacité, le fonds utilise un seul fournisseur de services cloud, AWS d’Amazon AMZN.O , et un seul dépositaire mondial, Citibank C.N . Mais pour des raisons de résilience, il serait bon de disposer d’alternatives, ont déclaré M. Tangen et le directeur général adjoint Trond Grande.

« Il n'y a pas beaucoup d'options aujourd'hui... mais c'est quelque chose que nous gardons à l'œil. Nous voulons nous assurer de disposer d'une chaîne de prestataires de services résiliente », a déclaré M. Grande.