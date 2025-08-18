Le directeur général de Yext propose de privatiser l'entreprise pour 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Walrath, directeur général de Yext YEXT.N , a proposé de privatiser la société d'optimisation des recherches dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, a-t-on appris lundi, ce qui a fait grimper les actions de 9 % dans les premiers échanges.

M. Walrath, qui détient 2,8 % des actions de la société selon les données compilées par LSEG, a offert 9 $ par action en espèces pour les actions qu'il ne possède pas encore , soit une prime de 11,2 % par rapport au cours de clôture de vendredi.

M. Walrath a indiqué que la proposition était soutenue par des sources de financement réputées et bien capitalisées, a déclaré la société. Les noms des sources de financement n'ont pas été divulgués.

Le conseil d'administration de Yext a formé un comité spécial pour évaluer la proposition et toute alternative stratégique. Il n'y a aucune garantie que la proposition aboutisse à une transaction, a déclaré l'entreprise.

La société basée à New York a également déclaré qu'elle retirait ses prévisions pour le reste de l'année fiscale 2026 à la lumière de la proposition.

Le chiffre d'affaires de la société pour l'ensemble de l'année 2025 a augmenté de 4 % pour atteindre 421,0 millions de dollars, mais sa perte nette a bondi à 27,9 millions de dollars, contre 2,6 millions de dollars l'année précédente.

Son action a gagné plus de 50 % au cours des 12 derniers mois.

Yext fournit des logiciels qui aident les entreprises à accroître leur visibilité sur les moteurs de recherche IA et traditionnels, les médias sociaux, les sites web et les plateformes de communication directe.

"Yext a réalisé des progrès remarquables, et je pense que le moment est venu d'explorer une transaction qui peut offrir une valeur convaincante aux actionnaires", a déclaré Walrath dans un communiqué.