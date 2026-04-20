Le directeur général de Wells Fargo estime que réduire les taux d'intérêt avant la fin du conflit iranien serait une erreur

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Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré lundi que baisser les taux d'intérêt maintenant, avant que la fin potentielle du conflit avec l'Iran ne soit claire, serait "la mauvaise chose à faire".

"Tant que la fin du conflit n'est pas claire, il existe un risque réel", a déclaré M. Scharf. Le directeur général de Wells Fargo a déclaré que les consommateurs américains continuaient d'augmenter leurs dépenses, malgré l'augmentation des dépenses liées à l'essence.