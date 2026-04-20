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Le directeur général de Wells Fargo estime qu'il serait erroné de réduire les taux d'intérêt avant la fin du conflit iranien
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Scharf, photos de l'événement disponibles)

Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré lundi que baisser les taux d'intérêt maintenant, avant qu'il n'y ait une clarté sur la fin potentielle du conflit avec l'Iran, serait "la mauvaise chose à faire".

"Tant que la fin du conflit n'est pas claire, il y a un risque réel", a déclaré M. Scharf, ajoutant qu'il semble y avoir un consensus sur le fait d'attendre de voir comment le conflit iranien va se dérouler.

Lors d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, M. Scharf a déclaré que le conflit n'avait jusqu'à présent que peu d'effets sur l'économie américaine, qui reste forte malgré la volatilité des marchés financiers.

Le directeur général de Wells Fargo a déclaré que les consommateurs américains continuaient d'augmenter leurs dépenses, de 5 à 7 % par rapport à la même période il y a un an. L 'augmentation des dépenses liées à l'essence se traduit par des ajustements dans d'autres catégories, a-t-il ajouté.

L'effet pourrait être plus important si le conflit se prolonge. "Si la situation se prolonge, elle peut être préjudiciable", a déclaré le directeur général.

M. Scharf ne voit pas de risque systémique dans les pertes liées au crédit privé et a ajouté qu'il serait naturel que certains portefeuilles soient plus affectés par le cycle du crédit.

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