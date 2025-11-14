 Aller au contenu principal
Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, prend sa retraite et nomme un initié, John Furner, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a annoncé vendredi que son directeur général Doug McMillon prendrait sa retraite l'année prochaine et qu'il serait remplacé par un initié, John Furner, en tant que nouveau patron.

Valeurs associées

WALMART
102,570 USD NYSE 0,00%
