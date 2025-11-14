Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, prend sa retraite et nomme un initié, John Furner, au poste de directeur général

Walmart WMT.N a annoncé vendredi que son directeur général Doug McMillon prendrait sa retraite l'année prochaine et qu'il serait remplacé par un initié, John Furner, en tant que nouveau patron.