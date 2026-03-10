 Aller au contenu principal
Le directeur général de Volkswagen craint pour la demande du Moyen-Orient dans le segment haut de gamme
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:03

Le conflit au Moyen-Orient n'a pas d'impact sur la chaîne d'approvisionnement de Volkswagen

VOWG_p.DE mais pourrait affecter la demande pour ses marques haut de gamme Audi et Porsche P911_p.DE , a déclaré le directeur général du groupe Oliver Blume mardi après avoir présenté ses résultats annuels .

"Nous constatons simplement à quel point notre monde est volatile et fragile, avec de nouveaux problèmes qui surgissent chaque mois", a déclaré Oliver Blume, soulignant que le conflit dans la région, où les volumes sont modestes mais les marges élevées, pourrait peser sur les ventes.

Il a ajouté que les États-Unis restaient un marché important pour Volkswagen, mais que l'objectif d'une part de marché de 10 % dans ce pays s'était estompé à long terme.

