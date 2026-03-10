Le directeur général de Volkswagen craint pour la demande du Moyen-Orient dans le segment haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conflit au Moyen-Orient n'a pas d'impact sur la chaîne d'approvisionnement de Volkswagen
VOWG_p.DE mais pourrait affecter la demande pour ses marques haut de gamme Audi et Porsche P911_p.DE , a déclaré le directeur général du groupe Oliver Blume mardi après avoir présenté ses résultats annuels .
"Nous constatons simplement à quel point notre monde est volatile et fragile, avec de nouveaux problèmes qui surgissent chaque mois", a déclaré Oliver Blume, soulignant que le conflit dans la région, où les volumes sont modestes mais les marges élevées, pourrait peser sur les ventes.
Il a ajouté que les États-Unis restaient un marché important pour Volkswagen, mais que l'objectif d'une part de marché de 10 % dans ce pays s'était estompé à long terme.
