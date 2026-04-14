Le directeur général de United Airlines a proposé un rapprochement avec American Airlines lors d'une réunion avec Trump, selon des sources

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* Après l'échec de JetBlue-Spirit, tout rapprochement entre United et American mettrait à l'épreuve les limites de la législation antitrust

* American, sous le poids de la dette, est à la traîne de ses rivales en matière de rentabilité

* Le directeur général de United, Kirby, a déclaré que le choc pétrolier pourrait creuser l'écart entre les compagnies aériennes fortes et faibles

* Les représentants de l'industrie estiment qu'il serait difficile d'obtenir l'approbation de la fusion American-United

(Article remanié avec la réunion de Trump, des détails sont ajoutés tout au long du texte) par David Shepardson et Rajesh Kumar Singh

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a présenté la possibilité de fusionner avec American Airlines lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à la fin du mois de février, ont déclaré deux sources, proposant un accord susceptible de transformer le secteur, et qui ferait probablement l'objet d'un examen réglementaire approfondi.

Un rapprochement entre deux des plus grands transporteurs de réseau américains marquerait de loin la consolidation la plus lourde de conséquences depuis la fin de la dernière vague de fusions de grandes compagnies aériennes il y a plus de dix ans, et resserrerait encore davantage un marché intérieur américain déjà dominé par quatre acteurs de taille à peu près égale.

En incluant les vols internationaux, United UAL.O et American AAL.O étaient déjà les deux plus grandes compagnies aériennes au monde en termes de capacité disponible en 2025, selon les données de l'OAG, et leur taille combinée éclipserait de loin leur rival Delta Air Lines DAL.N , qui se classait troisième.

La rencontre avec M. Trump a eu lieu le 25 février, ont indiqué les sources ayant connaissance du dossier, trois jours avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper en flèche les prix du kérosène et a poussé les compagnies aériennes à faire des pieds et des mains pour récupérer les coûts plus élevés en augmentant les tarifs et les frais de bagage.

Kirby a fait valoir aux responsables de l'administration Trump qu'une entité United-American fusionnée serait un concurrent plus fort pour les voyages internationaux, ont déclaré les sources, notant que l'administration Trump s'est concentrée sur les déficits commerciaux des États-Unis dans le monde. Kirby a déclaré lors d'un forum en septembre que les deux tiers des sièges long-courriers à destination et au départ des États-Unis sont assurés par des transporteurs étrangers, mais que 60 % des passagers sont des citoyens américains.

Ses commentaires sur un éventuel rapprochement sont intervenus vers la fin d'une réunion prévue à la Maison Blanche sur l'avenir de l'aéroport de Dulles, ont ajouté les sources.

Des responsables de l'industrie ont déclaré en privé à Reuters qu'il serait extrêmement difficile de faire approuver une fusion, en raison de l'opposition probable des syndicats, des compagnies aériennes rivales, des législateurs et des aéroports, ainsi que de l'impact sur les itinéraires, les principales plates-formes et les employés.

Une personne proche de la Maison Blanche a fait part de son scepticisme quant à une éventuelle fusion, citant l'impact sur la concurrence et les prix des billets à un moment où l'administration Trump s'inquiète de la flambée des prix du kérosène qui fait augmenter les tarifs avant les élections de mi-mandat en novembre.

Il n'a pas été précisé si United avait fait une démarche officielle auprès d'American ou si un processus était en cours en vue d'un accord. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car les discussions n'étaient pas publiques.

United et American ont refusé de commenter ce rapprochement potentiel, qui a été rapporté pour la première fois par Bloomberg. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions d'American ont augmenté de plus de 5 % après la publication du rapport, tandis que les actions de United ont peu changé.

UN MARCHÉ TRÈS CONCENTRÉ

Le secteur aérien américain est déjà très concentré, American, Delta, United et Southwest Airlines LUV.N contrôlant l'essentiel du trafic intérieur, avec chacun une part d'environ 17 %, selon les données du ministère des transports.

American est financièrement à la traîne par rapport à ses rivaux, mais tout accord mettrait à l'épreuve les limites de la législation antitrust après que les régulateurs ont réussi à bloquer l'acquisition de Spirit Airlines par JetBlue Airways

JBLU.O , prévue en 2024 et qui était beaucoup moins importante.

Il pourrait également redéfinir la concurrence dans des hubs clés tels que Chicago et Dallas, à un moment où la hausse des prix du carburant creuse l'écart entre les compagnies aériennes les plus fortes et les plus faibles.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré ce mois-ci qu'il pensait qu'il y avait de la place pour une consolidation dans le secteur aérien américain, mais il a ajouté que toute transaction potentielle serait soumise à un examen minutieux de la manière dont elle affecterait les consommateurs.

American est sous pression pour améliorer sa rentabilité et combler l'écart avec Delta et United, après que les syndicats ont critiqué la direction au début de l'année en raison des rendements à la traîne. La compagnie aérienne a mis en avant la forte demande de vols haut de gamme et de voyages d'affaires pour stimuler la reprise en 2026.

Le transporteur texan a également une dette à long terme d'environ 25 milliards de dollars, plus importante que celle de ses grands rivaux, ce qui lui laisse moins de flexibilité financière alors qu'il travaille à son redressement à une époque où les prix du kérosène sont élevés.

American est de loin la plus petite des quatre grandes compagnies aériennes américaines en termes de valeur, avec une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars pour United, 19 milliards de dollars pour Southwest et 44 milliards de dollars pour Delta.

United, en revanche, a adopté un ton plus confiant alors que les prix élevés du carburant mettent à l'épreuve le secteur, Kirby ayant déclaré le mois dernier qu'un choc prolongé des coûts pourrait créer des opportunités pour les compagnies aériennes plus fortes de gagner des parts alors que les rivales plus faibles se débattent.

Kirby a été président d'American de 2013 à 2016 et a, par le passé, minimisé l'intérêt des grandes acquisitions. "Mais bon sang, tous les maux de tête, tous les dommages cérébraux liés à l'achat d'une compagnie aérienne entière pour en arriver là. C'est beaucoup à faire", a-t-il déclaré l'année dernière lorsqu'on l'a interrogé sur des transactions potentielles.