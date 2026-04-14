Le directeur général de United Airlines a proposé un rapprochement avec American Airlines lors d'une réunion avec Donald Trump, selon des sources

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* Tout rapprochement entre United et American mettrait à l'épreuve les limites de la législation antitrust

* American, plombée par sa dette, est à la traîne de ses rivales en matière de rentabilité

* Le directeur général de United, Scott Kirby, a déclaré que le choc pétrolier pourrait creuser l'écart entre les compagnies aériennes fortes et faibles

* Les représentants du secteur estiment qu'il serait difficile d'obtenir l'approbation de la fusion American-United

(Ajout de commentaires d'experts antitrust, de défenseurs des consommateurs et de représentants syndicaux tout au long du texte) par David Shepardson et Rajesh Kumar Singh

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a présenté la possibilité de fusionner avec American Airlines lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à la fin du mois de février, selon deux sources, ce qui laisse entrevoir un accord susceptible de remodeler l'industrie, probablement confronté à d'importants obstacles réglementaires.

La combinaison de deux des plus grands transporteurs de réseau américains constituerait la plus grande opération de consolidation depuis plus d'une décennie, resserrant davantage un marché intérieur déjà dominé par quatre acteurs de taille similaire.

En incluant les vols internationaux, United UAL.O et American AAL.O étaient déjà les deux plus grandes compagnies aériennes du monde en termes de capacité disponible en 2025, selon les données de l'OAG.

La rencontre avec Donald Trump a eu lieu le 25 février, vers la fin d'une réunion prévue à la Maison Blanche sur l'avenir de l'aéroport de Dulles, ont déclaré les sources ayant connaissance de l'affaire. C'était trois jours avant le début de la guerre américano-israélienne avec l'Iran qui a fait monter en flèche les prix du kérosène et a conduit les compagnies aériennes à augmenter les tarifs et les frais pour compenser la hausse des coûts.

Kirby a fait valoir aux responsables de l'administration qu'une compagnie aérienne combinée serait un concurrent plus fort sur les marchés internationaux et a noté que l'administration Trump s'est concentrée sur les déficits commerciaux des États-Unis dans le monde entier, ont déclaré les sources.

Le directeur général de United a déclaré lors d'un forum en septembre que les deux tiers des sièges long-courriers à destination et au départ des États-Unis sont sur des transporteurs étrangers, mais que 60 % des passagers sont des citoyens américains.

Les responsables du secteur ont déclaré que les chances d'approbation de l'accord étaient minces, citant l'opposition probable des syndicats, des compagnies aériennes rivales, des législateurs et des aéroports, ainsi que les inquiétudes concernant le chevauchement des itinéraires et les pertes d'emplois.

Une personne proche de la Maison Blanche a fait part de son scepticisme à l'égard d'un tel rapprochement, compte tenu de son impact potentiel sur la concurrence et le prix des billets à un moment où l'administration se concentre déjà sur l'augmentation des coûts pour les consommateurs à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

L'avocat antitrust Seth Bloom a déclaré qu'il était peu probable que l'accord franchisse les obstacles réglementaires, même sous une administration Trump qui a adopté une approche plus souple en matière d'application de la loi.

"L'administration a déclaré qu'elle se préoccupait vraiment des questions qui affectent le portefeuille des consommateurs, et cela donnerait aux compagnies aériennes plus de pouvoir en matière de prix", a déclaré Seth Bloom.

Il n'est pas clair si United a fait une approche formelle auprès d'American ou si un processus est en cours. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car les discussions n'étaient pas publiques.

United et American se sont refusées à tout commentaire. La Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions d'American ont augmenté de plus de 5 % après la publication du rapport, tandis que celles de United ont peu varié.

UN MARCHÉ TRÈS CONCENTRÉ

Le secteur aérien américain est déjà très concentré: American, Delta Air Lines DAL.N , United et Southwest Airlines

LUV.N contrôlent l'essentiel du trafic intérieur, avec une part d'environ 17 % chacun, selon les données du ministère des transports.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré ce mois-ci qu'il y avait de la place pour une consolidation dans le secteur aérien américain, mais il a averti que toute transaction ferait l'objet d'un examen minutieux en raison de son impact sur les consommateurs.

Ganesh Sitaraman, directeur du Vanderbilt Policy Accelerator et auteur de "Why Flying Is Miserable", a déclaré qu'une fusion United-American réduirait la concurrence.

"Moins de choix signifie des prix de billets plus élevés, plus de frais et moins d'options pour tous ceux qui veulent aller d'un point A à un point B", a-t-il déclaré.

AMERICAN SOUS PRESSION

American est sous pression pour améliorer sa rentabilité et combler l'écart avec Delta et United, après que les syndicats aient critiqué en début d'année la direction pour son manque de rentabilité. La compagnie aérienne a mis en avant la forte demande de vols haut de gamme et de voyages d'affaires pour stimuler la reprise en 2026.

Le transporteur texan a également une dette à long terme d'environ 25 milliards de dollars, plus importante que celle de ses grands rivaux, ce qui lui laisse moins de flexibilité financière alors qu'il s'efforce de se redresser à un moment où les coûts du carburant sont élevés.

American est la plus petite des quatre grandes compagnies aériennes américaines en termes de valeur de marché, avec environ 7 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars pour United, 19 milliards de dollars pour Southwest et 44 milliards de dollars pour Delta.

"Nous avons fait part très ouvertement de nos préoccupations concernant les performances insuffisantes d'American en matière de finances, d'exploitation et de service à la clientèle", a déclaré Dennis Tajer, porte-parole du syndicat des pilotes d'American.

United a adopté un ton plus confiant alors que les prix élevés du carburant mettent à l'épreuve le secteur, Scott Kirby ayant déclaré le mois dernier qu'un choc prolongé des coûts pourrait créer des opportunités pour les compagnies aériennes plus fortes de gagner des parts de marché alors que les rivales plus faibles sont en difficulté.

Scott Kirby a précédemment servi en tant que président d'American de 2013 à 2016, mais dans le passé, il a minimisé l'attrait des grandes acquisitions.