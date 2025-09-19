Le directeur général de Type One déclare que la Tennessee Valley Authority exploitera sa technologie de fusion

(Remaniement du paragraphe 1 et ajout de détails tout au long du texte) par Pooja Menon et Sumit Saha

Le directeur général de Type One Energy, Christofer Mowry, a déclaré vendredi que l'entreprise publique américaine Tennessee Valley Authority prévoyait d'utiliser sa technologie dans la centrale à charbon Bull Run, qui sera le site d'une usine de fusion commerciale.

L'énergie nucléaire fait son retour aux États-Unis après des décennies de stagnation, grâce à la demande record d'électricité des centres de données informatiques et à l'électrification d'industries telles que les transports et l'industrie manufacturière.

Type One Energy a déclaré qu'elle fournira la technologie stellarator, qui est une version plus avancée du réacteur tokamak et qui est la seule technologie de fusion dont il a été démontré qu'elle fonctionne de manière stable et régulière, ce qui la rend appropriée pour une application de production d'électricité.

Les centrales nucléaires actuelles utilisent la fission nucléaire, qui consiste à diviser des atomes plus gros en atomes plus petits, alors que la fusion nucléaire consiste à réunir deux ou plusieurs petits atomes en un plus gros, ce qui permet de produire davantage d'énergie sans générer de grandes quantités de déchets radioactifs.

La fusion en est encore au stade expérimental, car les développeurs n'ont pas encore réussi à obtenir un gain net d'énergie d'une manière commercialement viable, mais l'investissement a été stimulé par l'intérêt des groupes Big Tech qui sont entrés dans le secteur aux côtés d'investisseurs tels que les géants de l'énergie comme Chevron CVX.N , Shell

SHEL.L et Siemens SIEGn.DE .

"Ce qui est vraiment passionnant avec l'énergie de fusion, c'est que sa structure réglementaire est très légère... de sorte que le calendrier et le coût des autorisations et des licences ne représentent qu'une petite fraction de ce que l'on voit traditionnellement dans un projet nucléaire", a déclaré Christofer Mowry dans une interview accordée à Reuters.

Type One s'attend à ce que la construction de la centrale électrique commence dès 2028, mais n'a pas révélé la valeur exacte des contrats signés avec TVA.

Axios avait rapporté plus tôt dans la journée que TVA utiliserait la technologie de Type One dans la centrale.