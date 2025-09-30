Indonésie: vaste opération de secours pour sauver 38 disparus après l'effondrement d'une école

Les secours inspectent le site de l'effondrement d'une école islamique à Sidoarjo, en Indonésie, le 29 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Les équipes de sauveteurs tentaient mardi en Indonésie de porter secours à au moins 38 personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'une école islamique, dont le bilan provisoire est de trois morts.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi lundi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, sur la grande île de Java, à environ 800 km à l'est de Jakarta, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré.

Le directeur de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Nanang Sigit, a indiqué mardi dans un communiqué que le nombre de personnes touchées s'élevait à 100, un chiffre révisé à la baisse par rapport au chiffre précédent de 102 en raison d'un double comptage. Trois personnes sont décédées des suites de l'incident, dont deux à l'hôpital.

Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Abdul Muhari, a indiqué de son côté que les sauveteurs recherchaient toujours activement 38 personnes qui seraient coincées sous les décombres.

Des familles sans nouvelles de leurs proches étaient rassemblées autour du bâtiment à plusieurs étages de Sidoarjo, commune située à environ 30 km au sud de la grande ville de Surabaya, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Nous attendons toujours patiemment. Espérons qu'un miracle se produise et que mon enfant soit bientôt évacué", a témoigné sur la chaîne de télévision Metro TV Imron, père d'un enfant disparu.

- "Signes de vie" -

Sur la journée de mardi, 11 personnes au total ont été sauvées, a indiqué M. Nanang qui a déclaré aux journalistes que des signes de vie avaient été captés sous les décombres.

"Nous avons utilisé (...) une caméra et nous avons pu détecter qu'il y avait six autres victimes qui montraient des signes de vie", a-t-il déclaré. "En voyant la lumière de la caméra de recherche, ils ont bougé les jambes".

Des proches consultent une liste de noms alors que les opérations de secours se poursuivent à l'école Al-Khoziny à Sidoarjo, en Indonésie, le 30 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Plus de 300 personnes, dont des soldats et des policiers, participent aux opérations rendues difficiles par l'état "instable" des décombres, a expliqué Mohammad Syafii, directeur de l'agence nationale de recherche et de sauvetage. Les blocs de béton s'empilent les uns sur les autres, nécessitant un traitement spécial de la part des sauveteurs, a-t-il précisé.

Le recours à des équipements lourds tels que des grues et des excavatrices devrait accélérer et faciliter le levage de blocs. "Il est toutefois important de noter que les mouvements du béton peuvent menacer la vie des survivants encore coincés sous les décombres", a-t-il relevé.

Après un premier décès lundi, Atok Irawan, directeur d'un hôpital local à Sidoarjo, a indiqué que deux personnes supplémentaires, soignées aux urgences, étaient décédées des suites de leurs blessures mardi.

Huit blessés actuellement soignés à l'hôpital sont tous dans un état "stable", a-t-il ajouté.

Les sauveteurs vont travailler 24 heures sur 24 afin de retirer en priorité les personnes donnant des signes de vie, a précisé M. Nanang. Le délai maximal pour sauver une personne ensevelie est en général "de trois jours (...) mais comme nous pouvons leur fournir des boissons et de la nourriture, bien sûr, leur espérance de survie sera plus longue", a-t-il indiqué.

- Piliers défectueux -

Des étudiants observent les recherches des secours pour trouver des survivants à l'école islamique effondrée de Sidoarjo, en Indonésie, le 29 septembre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )

Lundi, l'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, avait indiqué que le bâtiment s'est effondré pendant que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

"Les piliers des fondations n'auraient pas pu supporter le poids du moulage, provoquant l'effondrement du bâtiment jusqu'au rez-de-chaussée", a déclaré M. Abdul dans un communiqué mardi (bien mardi).

Selon lui, l'accident aurait pu être être évité si des normes de construction plus strictes avaient été respectées.

Le laxisme de ces normes suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant cinq personnes. Et en 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.