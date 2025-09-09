Le directeur général de TotalEnergies déclare que NextDecade annoncera mardi la décision finale d'investissement sur le train de GNL Rio Grande, selon CNBC

PARIS, 9 septembre - Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré que le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade, dans lequel Total détient une participation, annoncera une décision finale d'investissement pour une unité de liquéfaction supplémentaire dans le cadre de son projet Rio Grande LNG plus tard dans la journée demardi, dans une interview accordée à CNBC.

Ces commentaires ont été faits en marge de la conférence GasTech à Milan mardi.

"Pour une entreprise comme TotalEnergies, les États-Unis regorgent d'énergie - nous investissons dans le golfe du Mexique avec Chevron, nous continuons à explorer le gaz et le GNL, et nous allons annoncer un nouveau train pour Rio Grande LNG; la décision finale d'investissement sera annoncée aujourd'hui", a déclaré Patrick Pouyanne.

Patrick Pouyanne a ajouté qu'il rencontrerait mardi les ministres américains de l'énergie et de l'intérieur pour discuter des investissements de l'entreprise énergétique française dans le pays.

NextDecade n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

Le producteur de GNL basé au Texas a précédemment déclaré qu'il visait la mi-septembre pour une décision finale d'investissement sur un quatrième et un cinquième train, ou unité de liquéfaction, à Rio Grande.

Les promoteurs de projets de GNL atteignent généralement la décision d'investissement finale une fois qu'ils ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Lundi, NextDecade a annoncé qu'elle avait entièrement commercialisé le train 5, avec la signature d'un contrat d'approvisionnement de 20 ans avec ConocoPhillips.

TotalEnergies, le plus grand fournisseur de GNL américain, détient une participation de 17,5 % dans NextDecade et de 16,7 % dans la phase 1 du projet Rio Grande, qui comprend les trois premiers trains.

En avril, il a signé un contrat de 20 ans pour l'achat de 1,5 million de tonnes par an ( mtpa) à partir du train 4, bien que Reuters ait rapporté le mois dernier que Total avait décliné son option pour investir dans le train 5.