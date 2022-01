Le directeur général de SSGA prendra sa retraite en 2022

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) vient d'annoncer ce 19 janvier le départ à la retraite pour cette année du président-directeur général Cyrus Taraporevala. Il conservera ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur d'ici le second semestre 2022, selon un communiqué de presse.

Cyrus Taraporevala est arrivé chez SSGA en 2016 comme directeur sur le segment des investisseurs institutionnels mondiaux, avant d'être promu au rang de président-directeur général en 2017. Sous sa direction, SSGA a considérablement renforcé sa position stratégique, ce qui a entraîné un fort impact sur les clients et les finances, souligne dans un communiqué Ron O'Hanley, le président du conseil d'administration et directeur général de la maison-mère State Street Corporation. Les résultats avant impôts de l'activité de la gestion d'actifs ont notamment progressé de 67% en quatre ans. En 2021, SSGA comptait 4.100 milliards de dollars d'encours sous gestion, soit une hausse de 50% depuis fin 2017. " Cyrus a également été une voix forte sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et sur le stewardship, et a fait progresser le leadership ESG de SSGA " , a-t-il ajouté.

Avant de diriger SSGA, Cyrus Taraporevala a notamment été président de Fidelity Investments Life Insurance Company. Auparavant, il fut directeur de la distribution en Amérique du Nord chez BNY Mellon ainsi que managing director chez Legg Mason. Il fut également directeur de la stratégie commerciale de la gestion d'actifs mondiale chez Citi. Il a passé 14 ans chez McKinsey & Company, où il était partner.