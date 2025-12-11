 Aller au contenu principal
Le directeur général de Southwest prévoit que le Boeing MAX 7 sera certifié aux alentours d'août 2026
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte à partir du troisième paragraphe) par Doyinsola Oladipo et Allison Lampert

Southwest Airlines LUV.N prévoit que le 737 MAX 7 de Boeing sera certifié aux alentours d'août 2026, le transporteur américain devant commencer à faire voler le petit avion monocouloir au cours du premier trimestre 2027, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général Bob Jordan.

"Boeing a dit un peu le milieu de l'été prochain", a dit M. Jordan en marge d'un événement organisé par le Wings Club à New York. "Je pense qu'il sera certifié, peut-être en août de (2026)."

Jordan avait précédemment déclaré aux analystes qu'il prévoyait la certification du plus petit jet MAX de Boeing au cours du premier semestre 2026, l'avion devant entrer en service dès le dernier trimestre de l'année prochaine.

Mais le MAX 7 ne fait pas partie de la planification actuelle de la flotte de Southwest pour 2026. Southwest est le client de lancement du MAX 7. Boeing BA.N accélère la production de ses jets MAX qui se vendent très bien, mais a dû faire face à des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur américain a également subi des retards dans la certification de son gros porteur 777X.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a précédemment déclaré aux analystes qu'il prévoyait la certification du MAX 7 et du MAX 10, plus gros, en 2026, sans donner de calendrier plus précis. Boeing a fait référence jeudi aux commentaires d'Ortberg. Le régulateur américain, la Federal Aviation Administration, a déclaré qu'il prévoyait de proposer des changements pour accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux.

