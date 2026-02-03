Le directeur général de Siemens Energy : l'idée d'un essaimage de l'énergie éolienne est valable, mais la priorité est au redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des citations du directeur général sur le potentiel de redressement de l'unité éolienne au paragraphe 6) par Christoph Steitz et Laila Kearney

Le directeur général de Siemens Energy ENR1n.DE a déclaré mardi qu'il était raisonnable pour l'investisseur activiste Ananym Capital de faire pression pour une scission de la division éolienne déficitaire de l'entreprise, mais a ajouté que l'unité devait d'abord être stabilisée et rendue rentable.

Ananym, basé aux États-Unis, a déclaré en décembre qu'il avait pris une participation dans Siemens Energy et demandé à la direction de revoir la division éolienne, Siemens Gamesa, en disant qu'elle pourrait valoir 10 milliards de dollars à l'avenir et qu'une scission pourrait augmenter les rendements des investisseurs de 60 %.

"La question est tout à fait pertinente, et c'est quelque chose que je me pose aussi à chaque fois", a déclaré Christian Bruch à Reuters, ajoutant que l'entreprise avait besoin d'une trajectoire claire vers des marges à deux chiffres.

"Et à ce stade, la première tâche est de stabiliser cette activité et de la rendre rentable", a-t-il ajouté. "Tant que ces éléments ne sont pas présents, il n'est pas le bon moment d'envisager un essaimage."

Siemens Gamesa , qui a enregistré une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) en 2025, devrait atteindre le seuil de rentabilité cette année et une marge d'exploitation de 3 à 5 % en 2028.

M. Bruch a déclaré que l'éolien offshore pourrait connaître un redressement similaire à celui de l'activité réseau de Siemens Energy, où les marges ont augmenté pour atteindre 15,8 % en 2025 contre 3,6 % en 2022, ce qui a contribué à multiplier le cours de l'action du groupe par près de onze au cours des deux dernières années.

"Si l'on remonte à 2020, et si l'on se souvient de l'aspect de l'activité réseau, personne n'a jamais cru que cette activité pourrait être celle qui connaîtrait la meilleure croissance rentable de l'entreprise. Et quatre ans plus tard, la situation s'est vraiment inversée", a déclaré M. Bruch.

"Cela pourrait-il se produire également avec l'éolien en mer? Oui. Est-ce que je le vois aujourd'hui? Non, pas encore. Mais c'est pourquoi je dirais que c'est une question de temps et de... conditions."

Le directeur général a également déclaré à Reuters que Siemens Energy prévoyait d'investir 1 milliard de dollars pour développer le réseau électrique américain et la production de composants de turbines à gaz, car le pays construit des centres de données nécessaires pour alimenter la technologie de l'IA.

(1 $ = 0,8479 euro)