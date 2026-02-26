Le directeur général de Sarepta Therapeutics, Ingram, prendra sa retraite d'ici la fin de l'année

Le directeur général de Sarepta Therapeutics SRPT.O , Douglas Ingram, a décidé de quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année 2026 ou dès la nomination de son remplaçant, a annoncé la société dans un document réglementaire.

La société a indiqué qu'elle avait commencé à chercher un remplaçant.

* La société a connu une année 2025 tumultueuse après que sa thérapie génique, Elevidys, pour un type de trouble musculaire, a entraîné les décès de deux patients et la chute des ventes

* L'année dernière, la Food and Drug Administration américaine a demandé à Sarepta d'arrêter volontairement les livraisons d'Elevidys et a déclaré qu'elle enquêtait sur les décès liés à la thérapie

* La société a annoncé 500 suppressions d'emplois et a interrompu l'année dernière le développement de plusieurs thérapies géniques pour la dystrophie musculaire des ceintures

* L'étiquette d'Elevidys porte l'avertissement de sécurité le plus sérieux de l'autorité de réglementation sanitaire américaine , ainsi que des exigences strictes en matière de surveillance après le traitement

* Elevidys est sorti d'une année difficile, a déclaré le directeur général Ingram mercredi, ajoutant que la société exécute des plans visant à la mettre sur une voie potentielle pour rendre le traitement disponible pour les patients non ambulatoires

* Les actions de la société ont chuté de 82 % l'année dernière

* L'action a baissé d'environ 4 % dans les échanges après bourse mercredi

* Ingram est directeur général depuis 2017