Le directeur général de Samsung Display met en garde contre une hausse des coûts due au conflit au Moyen-Orient, selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Samsung Display a déclaré jeudi que la guerre au Moyen-Orient menaçait d'entraîner une hausse des coûts de l'énergie et des matières premières nécessaires à la fabrication des écrans plats utilisés dans les téléphones portables et autres appareils électroniques, ont rapporté les médias.