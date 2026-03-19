Le directeur général de Ryanair prévoit la certification du Boeing 737 MAX 10 au troisième trimestre

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(Ajout de détails dans tout l'article) par Adam Jourdan, Joanna Plucinska et Dan Catchpole

Le transporteur économique européen Ryanair RYA.I s'attend à ce que Boeing

BA.N obtienne la certification de son avion 737 MAX 10 au troisième trimestre, avec des livraisons prévues pour le début de l'année prochaine, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters jeudi lors d'un événement à Bruxelles.

Il s'agit là d'un calendrier plus précis que celui fourni par Boeing.

Boeing n'a pas commenté immédiatement la déclaration de Michael O'Leary.

La certification et le début des livraisons du plus grand appareil de la famille 737 MAX sont essentiels pour le redressement financier de Boeing après des années d'accidents, de crises et de problèmes réglementaires. Le 737-10 est en concurrence avec l' AIR.PA A321neo d'Airbus, son rival européen, qui est en service depuis 2017.

Ryanair, basée en Irlande, a commandé 150 MAX 10 en 2023, avec des options pour 150 autres. La compagnie aérienne exploite déjà des 737 MAX 8 à haute densité.

Boeing prévoit de construire 30 737-10 cette année pour une livraison en 2027, a déclaré le directeur financier Jay Malave mardi lors de la Bank of America Global Industrials Conference à Londres.

Jay Malave a ajouté que la société est en bonne voie pour certifier les deux variantes restantes du 737 MAX - le 737-7 et le -10 - au cours du second semestre de l'année.

"Un certain nombre de systèmes, de capacités et de fonctions de l'avion devront être testés en vol avant que les avions ne soient certifiés par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, a-t-il déclaré lors de la conférence.

Il s'agit notamment des systèmes de pilotage automatique et des systèmes d'antigivrage des moteurs.

Boeing a livré plus de 2 000 exemplaires des deux autres variantes du MAX, les 737-8 et 737-9, qui sont en service dans le monde entier.