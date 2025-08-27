Le directeur général de Ryanair est "optimiste mais pas convaincu" que Boeing livrera le MAX 10 à temps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Ryanair

RYA.I , Michael O'Leary, s'est dit mercredi "optimiste, mais pas confiant" dans le fait que Boeing BA.N atteindrait son objectif de livrer son premier avion MAX 10 d'ici début 2027, et a averti que la croissance de la compagnie aérienne serait sinon "plate".

O'Leary, dont la compagnie aérienne a passé 150 commandes fermes pour le MAX 10, le plus gros avion de la famille 737, s'exprimait lors d'une interview accordée à Reuters à Londres.