Le directeur général de RWE estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des dépréciations sur un important projet offshore aux États-Unis

RWE, le numéro deux mondial de l'éolien offshore, ne voit pas la nécessité de déprécier un projet de 3 gigawatts aux États-Unis, a déclaré son directeur général, quelques jours après que le gouvernement américain a ordonné à Orsted, son rival plus important , d'arrêter la construction sur un site avancé.

Le projet "Community Offshore Wind", que RWE RWEG.DE détient à hauteur de 73 % et 27 % avec la société britannique National Grid NG.L , a été gelé et aucune décision d'investissement n'a été prise, a déclaré Markus Krebber aux journalistes.

L'éolien offshore est dans la ligne de mire du président américain Donald Trump, dont l'administration a pris plusieurs mesures pour arrêter ou empêcher la construction de projets au large des côtes américaines. Par le passé, Donald Trump a qualifié les éoliennes de "déchets".

Au cours du week-end, les États-Unis ont ordonné au danois Orsted ORSTED.CO , le plus grand acteur du secteur de l'éolien en mer, d'arrêter la construction d'un projet éolien en mer près de Rhode Island.

"Nous avons débranché le projet", a déclaré M. Krebber à propos de Community Offshore Wind, réitérant des commentaires antérieurs selon lesquels la construction du projet n'avait pas encore commencé.

M. Krebber a déclaré qu'il ne voyait donc pas la nécessité de déprécier le projet, dont la valeur comptable s'élève à 800 millions d'euros (937 millions de dollars). Il a ajouté que si l'opposition politique persistait à l'encontre du secteur, les tribunaux pourraient être saisis de l'affaire, étant donné que des paiements de loyers ont été effectués dans le passé.

"Si l'opportunité d'investissement est contrariée, alors nous devons parler des loyers", a déclaré M. Krebber.

Il n'est pas possible que le gouvernement fédéral dise "Je vous autorise à construire en mer dans mes eaux, mais en échange, je veux que vous me versiez des paiements", et qu'une fois les paiements effectués, il dise "Ce n'est plus possible"

M. Krebber a également déclaré que RWE n'était pas intéressée par des projets d'éoliennes offshore au Japon, dont Mitsubishi 8085.T est en train de se retirer .

(1 $ = 0,8542 euro)